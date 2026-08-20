Entre los objetos recuperados por los rescatistas que trabajan en el edificio Vanessa, una de las estructuras afectadas por el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, apareció un documento que conmovió a quienes participaron en las labores. Se trata de seis páginas escritas a mano por Luz Ángela Sánchez Castillo, una de las personas que murió en medio de la tragedia.

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Las hojas, escritas con tinta rosada sobre papel cuadriculado, contenían una especie de carta dirigida al “Universo”, en la que Luz Ángela dejó plasmados sus sueños, proyectos y metas personales. Ahora, las personas que encontraron el documento buscan a sus familiares para poder entregarles las páginas, que revelan parte de los planes que tenía para su futuro.

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Entre sus principales deseos estaba el bienestar de sus hijos y el futuro de su familia. En uno de los apartados, por ejemplo, expresó su deseo de que uno de ellos pudiera estudiar en España, mientras que en otras páginas escribió sobre los viajes, las salidas y el tiempo de calidad que esperaba compartir con sus seres queridos.

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Luz Ángela también tenía importantes proyectos profesionales. En sus anotaciones habló de Angie’s Trendy Cakes, uno de sus emprendimientos, y de su intención de ampliar el negocio con nuevos productos, una línea saludable y la contratación de personas que la ayudaran a crecer. Además, soñaba con convertir sus conocimientos en un taller virtual que llegara a estudiantes de diferentes lugares del mundo.

La mujer incluso dejó por escrito algunas de sus metas económicas y personales, como aumentar sus ventas, conseguir nuevos clientes a través de las redes sociales y ahorrar al menos 3.000 dólares en un periodo de seis meses. Entre sus propósitos también estaban remodelar su casa, arreglar la cocina y renovar las habitaciones de sus hijos.

En las páginas, Luz Ángela se proyectaba además como una reconocida profesional en su campo. “Ahora yo soy la mejor profesora de modelado de habla hispana”, escribió en uno de los apartados, en el que también expresó su deseo de tener cada vez más alumnos en sus clases virtuales y compartir sus conocimientos con personas de todo el mundo.

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La carta termina con reflexiones sobre la familia, la salud, los viajes y la gratitud. Luz Ángela escribió sobre su deseo de tener tiempo y dinero para cumplir sus sueños y cerró con una frase que tomó un significado especial después de su muerte: “Ahora tengo tiempo y dinero para hacer todo lo que quiero […] Inmensamente feliz de contribuir con mi familia y hogar“. Ahora, ese documento encontrado entre los escombros se convirtió en uno de los recuerdos que buscan entregar a sus seres queridos.

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