Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que este jueves ejecutará trabajos importantes de mantenimiento y optimización en la red de distribución de agua potable, como parte de las estrategias para mejorar el servicio y la infraestructura en varios barrios de la ciudad. De acuerdo con la entidad, las labores requerirán la suspensión temporal del suministro de agua en distintos sectores, con interrupciones que variarán en su horario según la complejidad de los trabajos programados para cada zona.

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Uno de los cortes más prolongados, que se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, tiene como objetivo la reposición de válvulas en barrios representativos como Belalcázar, Santa Mónica, Manuel María Buenaventura y Aranjuez. La suspensión afectará puntualmente el área comprendida entre la carrera 15 y la carrera 23, y entre las calles 15 y 25, según confirmó Emcali.

Por otra parte, la optimización de redes implica una suspensión aún más extensa en zonas específicas. En Ciudadela Pasoancho, el corte de agua se realizará entre la calle 13A y la calle 13C, de la carrera 80 a la 81, mientras que en el barrio Alfonso Barberena afectará el área entre la carrera 24D y la carrera 27, desde la calle 33C hasta la 33G. En estos casos, la interrupción será de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Emcali informó que, para garantizar el abastecimiento básico durante la suspensión, dispondrá de carrotanques que suministrarán agua a los residentes de las zonas afectadas. Este plan de contingencia busca mitigar los impactos en la rutina diaria de los habitantes y mantener la cobertura de necesidades esenciales durante el tiempo de trabajo.

Además de los sectores mencionados, la entidad divulgó una lista de otros barrios que experimentarán cortes de agua este jueves. Entre los más destacados se encuentran Paso del Comercio, Floralia, San Cristóbal, Caldas, Ciudad 2000, El Caney, El Jardín, Eucarístico, La Independencia, La Rivera, Normandía, Saavedra Galindo, San Carlos, Villanueva, Ulpiano Lloreda, Las Acacias, Primero de Mayo, Aranjuez y Champagnat, precisando para cada uno las direcciones más afectadas. Esta información fue compartida para que los ciudadanos puedan anticipar medidas que les permitan sobrellevar la suspensión y evitar inconvenientes mayores en sus hogares y actividades cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua este jueves según Emcali?

De acuerdo con la información proporcionada por Emcali, los barrios afectados incluyen Belalcázar, Santa Mónica, Manuel María Buenaventura, Aranjuez, Ciudadela Pasoancho, Alfonso Barberena, Paso del Comercio, Floralia, San Cristóbal, Caldas, Ciudad 2000, El Caney, El Jardín, Eucarístico, La Independencia, La Rivera, Normandía, Saavedra Galindo, San Carlos, Villanueva, Ulpiano Lloreda, Las Acacias, Primero de Mayo, Champagnat y otros sectores que fueron detallados con sus respectivas direcciones para informar a la comunidad de manera precisa.

¿Cómo garantizará Emcali el suministro durante la suspensión de agua potable?

Emcali explicó que, para enfrentar la interrupción del servicio, implementará el uso de carrotanques con el fin de abastecer de agua a los habitantes de las zonas impactadas. Esta estrategia busca mantener cubiertas las necesidades básicas de consumo e higiene mientras se realizan los trabajos de mantenimiento y optimización en la red de distribución.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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