Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali ha decidido emprender un peritaje técnico especializado destinado a esclarecer las causas que llevaron al colapso total o parcial de varias edificaciones tras el terremoto registrado el 10 de agosto. Este análisis, de acuerdo con declaraciones del alcalde, Alejandro Eder, permitirá contar con información técnica precisa y necesaria para entender lo sucedido y tomar decisiones responsables de cara a la reconstrucción de la ciudad. Así, la administración distrital busca que este proceso se lleve a cabo con rigor y transparencia, evitando recurrir a suposiciones o interpretaciones infundadas.

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Según la información recopilada, la Administración Distrital avanza en conversaciones con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con ingenieros de la Universidad del Valle, con el objetivo de conformar un equipo especializado que desarrolle la evaluación de las edificaciones afectadas. Se revisará especialmente la aplicabilidad de los códigos de construcción y la normativa de resistencia sísmica vigente en el momento del sismo, junto con los procesos de diseño, construcción, inspección y vigilancia de las obras. "Si lo que ocurrió fue que los códigos antisísmicos no eran suficientes y los tenemos que modificar, probablemente será parte de la razón", indicó el alcalde, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar las normas si así lo determina el peritaje.

La evaluación técnica busca identificar si existieron fallas en la aplicación de las normas o en los procedimientos de supervisión, o si, incluso, hubo irregularidades en la construcción de los edificios. De acuerdo con el comunicado de la alcaldía, los hallazgos serán fundamentales para definir las acciones prioritarias en el proceso de reconstrucción y para aprender de esta emergencia con miras al futuro. "Lo que queremos es saber qué pasó. Si hubo fallas en los procesos de construcción, si los mecanismos de inspección y vigilancia fueron suficientes o si tenemos que hacer ajustes en nuestras normas", explicó Eder.

La intención final es que la reconstrucción de Cali se lleve a cabo sobre pilares de seguridad, aprendizaje y rigor técnico, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la ciudad frente a futuras emergencias. Si el peritaje revela irregularidades o incumplimientos, la alcaldía trasladará esta información a las autoridades competentes, asegurando la transparencia y la legalidad en todo el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Cali realizará un peritaje técnico a los edificios colapsados tras el terremoto?

La Alcaldía de Cali decidió realizar un peritaje técnico para determinar las causas del colapso de varias edificaciones durante el terremoto del 10 de agosto, con el fin de obtener información rigurosa sobre la aplicación de los códigos de construcción, la resistencia sísmica y posibles fallas en los procesos de diseño, construcción, inspección y vigilancia. El objetivo es garantizar la reconstrucción segura de la ciudad y tomar decisiones basadas en evidencia técnica.

¿Qué procedimientos contempla el peritaje técnico especializado de la Alcaldía de Cali?

El peritaje técnico especializado contempla la revisión de la aplicación de las normas de construcción y resistencia sísmica vigentes, así como los procesos de diseño, construcción, inspección y vigilancia de las edificaciones afectadas. El estudio, realizado por un equipo conformado en colaboración con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad del Valle, busca identificar eventuales fallas o irregularidades para fortalecer la infraestructura y los protocolos de seguridad de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.