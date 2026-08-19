Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes, los organismos de emergencia de la ciudad de Cali se encuentran atendiendo una situación crítica surgida luego del fuerte terremoto que se sintió en la capital vallecaucana. El reporte más significativo de las últimas horas se produjo en la Avenida 8 Norte con Calle 14, ubicada en el tradicional barrio Granada, donde, según informaron las autoridades, colapsó una estructura como consecuencia de este movimiento sísmico.

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El cuerpo oficial de bomberos de Cali se desplazó hasta el lugar afectado con una máquina especializada y cuatro unidades, con el objetivo de verificar la magnitud del daño y establecer si dentro de la edificación había personas afectadas. Hasta el momento de este reporte, los equipos continúan en la zona, atendiendo la emergencia y asegurándose de que no haya víctimas por el colapso. Aunque la información suministrada es preliminar, el despliegue de los socorristas demuestra la pronta acción de los servicios de emergencia ante el impacto generado por el sismo.

Por su parte, las autoridades de la ciudad mantienen una vigilancia constante frente a los diferentes incidentes derivados del movimiento telúrico en otros sectores de Cali. La atención se concentra no solo en la zona norte, sino también en otras áreas donde podrían haberse presentado emergencias similares, motivando una movilización generalizada de los organismos de gestión del riesgo y seguridad ciudadana.

El suceso evidencia la preocupación existente respecto al estado de algunas infraestructuras ante la ocurrencia de eventos sísmicos de gran intensidad. Aunque los detalles técnicos sobre la magnitud exacta del terremoto y la cantidad de edificaciones afectadas aún no han sido confirmados, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para conservar la calma y atender las recomendaciones de los equipos de emergencia mientras se llevan a cabo los procesos de evaluación y rescate. Es importante destacar que esta información corresponde a una noticia en desarrollo y se espera que, en las próximas horas, se suministren datos actualizados sobre la situación y posibles personas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el colapso de la estructura tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente tuvo lugar en la Avenida 8 Norte con Calle 14, específicamente en el barrio Granada, al norte de Cali. Esta zona es reconocida por su actividad comercial y residencial, y fue una de las más afectadas tras el reciente movimiento sísmico.

¿Cómo están respondiendo los bomberos de Cali a la emergencia por el terremoto?

Según la información suministrada, el cuerpo de bomberos de Cali acudió rápidamente al sitio del colapso con una máquina y cuatro unidades para verificar la situación, evaluar posibles daños e identificar si hay personas afectadas. Las autoridades locales también mantienen vigilancia en otros sectores de la ciudad, atentos a emergencias adicionales relacionadas con el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.