Por: Noticiero 90 minutos

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En respuesta a la emergencia ocasionada por el reciente terremoto, Alejandro Eder, alcalde de Cali, anunció la implementación de un centro de coordinación en el que la Administración Distrital trabaja junto a las 22 aseguradoras que operan en la ciudad. De acuerdo con lo detallado por el mandatario, esta iniciativa tiene como finalidad agilizar la evaluación de los inmuebles que resultaron afectados y avanzar en la búsqueda de soluciones para las familias damnificadas.

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Este centro de coordinación articula los esfuerzos de los equipos técnicos de la Alcaldía, como ingenieros y evaluadores, en conjunto con las compañías aseguradoras. El propósito central es acelerar el barrido técnico —es decir, la inspección sistemática y detallada— de todas las edificaciones impactadas por el movimiento telúrico. La presencia activa de las aseguradoras no solo responde a las obligaciones contractuales, sino que también se materializa en la disposición y voluntad manifestadas para colaborar “de manera expedita para resolver los problemas de los afectados”, según palabras del propio Eder.

El rol de las aseguradoras va más allá de la etapa inicial de evaluación. Como lo indicó la administración, estas entidades serán cruciales en la financiación de anticipos de pólizas, lo que permitirá, por ejemplo, adelantar el retiro de escombros en las zonas más golpeadas. Además, se contempla su participación en la reposición tanto de viviendas como de bienes asegurados que hayan resultado destruidos o dañados, garantizando así que los procesos de recuperación tengan un respaldo financiero oportuno.

En cuanto a la situación humanitaria, el alcalde informó que más de 2.800 personas permanecen en albergues oficiales y autogestionados por la Alcaldía. Las condiciones de estos espacios están siendo evaluadas de manera permanente, buscando el bienestar de las familias que han perdido parte o la totalidad de su patrimonio.

Un aspecto relevante en esta coyuntura, según reconoció el alcalde Eder, es la vulnerabilidad de la clase media caleña, que representa una fracción considerable de los afectados y que, en palabras del mandatario, carece de suficiente respaldo en programas de apoyo frente a tragedias de esta naturaleza. Por ello, la alcaldía adelantará acciones articuladas junto al Gobierno Nacional, Gobernación y sociedad civil para que estas familias reciban acompañamiento tanto en la recuperación de sus viviendas como en la protección de sus bienes.

¿Qué tareas adelantan las aseguradoras tras el terremoto en Cali?

Las aseguradoras en Cali están colaborando activamente en la inspección técnica de las edificaciones afectadas, coordinando anticipos de pólizas para la remoción de escombros y participando en la reposición de viviendas y bienes asegurados. Su apoyo es clave en la financiación y gestión de las soluciones para los damnificados, como confirmó la Alcaldía de Cali.

¿Cómo está apoyando la alcaldía de Cali a las familias de la clase media afectadas?

La alcaldía, reconociendo la falta de apoyo para la clase media afectada, trabaja en conjunto con el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y la sociedad civil. El objetivo es crear respuestas integrales que ayuden a la recuperación de viviendas y la protección del patrimonio familiar, según explicó el alcalde Alejandro Eder.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.