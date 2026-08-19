“Pudimos salir con vida”. Esa es la frase que resume lo que vivió Rubén Valentierra durante el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Rubén residía en el apartamento 205 del edificio Gracias a Dios, ubicado en el barrio El Refugio, y estaba en casa cuando la fuerza del movimiento comenzó a provocar la destrucción de la estructura.

En medio de las paredes que cedían y los escombros que dificultaban el paso, él logró salir junto con su familia.

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El relato fue recogido por El Tiempo, medio al que Rubén contó los momentos que vivió durante la emergencia y las dificultades que tuvo que enfrentar para abandonar el edificio.

La salida entre los escombros en pleno terremoto

Uno de los mayores obstáculos fue que la esposa de Rubén tiene una incapacidad para caminar. Durante la emergencia, él estaba acompañado por su hija y por el sobrino de su esposa. Entre los dos tuvieron que cargarla para poder avanzar por un lugar en el que los escombros impedían caminar con normalidad.

“No fue fácil salir porque mi esposa tiene una incapacidad para caminar”, relató Rubén a El Tiempo.

La familia tuvo que avanzar descalza hasta conseguir salir del edificio. Una vez afuera, el alivio de haber sobrevivido se mezcló con la dimensión de lo que acababan de dejar atrás.

“A pesar de la destrucción, pudimos salir con vida”, contó el hombre.

Rubén describió ese momento como una experiencia de enorme fortaleza frente a la fuerza del terremoto y destacó que haber logrado salir con vida fue lo más importante para él y su familia.

Ahora se refugian cerca de sus familiares

Después de la emergencia, la familia no pudo regresar al apartamento.

Rubén contó que tiene una hermana que vive aproximadamente a cinco cuadras del edificio, donde actualmente permanece junto con sus sobrinos. Esa cercanía se convirtió en una ayuda importante para afrontar los días posteriores al terremoto.

Además de sus familiares, Rubén señaló que ha recibido apoyo de amigos mientras intenta reorganizar su vida después de perder la posibilidad de permanecer en su vivienda.

En medio de la situación, hay algo que para él pesa más que las pérdidas materiales: estar vivo. El nombre del edificio, ‘Gracias a Dios’, adquirió incluso un significado especial después de lo ocurrido.

“No podemos entrar al edificio”: testimonio del terremoto en Cali

La estructura quedó en condiciones que impiden el ingreso de sus habitantes.

Rubén explicó al mencionado rotativo que actualmente no pueden entrar al edificio y que hacerlo implicaría asumir un riesgo. Para él, la experiencia de haber sobrevivido cambió su manera de ver esa posibilidad.

“Yo no lo haría porque realmente ya esta oportunidad de vivir no la voy a desaprovechar”, afirmó.

Ahora, mientras permanece junto a sus familiares, Rubén enfrenta una realidad distinta: su casa quedó atrás, pero la posibilidad de contar la historia de lo que ocurrió se convirtió en una muestra de lo que vivió aquella mañana.

Su testimonio refleja una de las muchas historias que dejó el terremoto del 10 de agosto, una emergencia en la que, además de los daños materiales, cientos de familias han tenido que afrontar la pérdida de sus viviendas y la incertidumbre sobre lo que viene.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.