El terremoto del 10 de agosto dejó un impacto de gran magnitud en la infraestructura social de Pereira, con afectaciones en servicios esenciales como salud y educación.

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Un balance entregado por la Alcaldía de Pereira señala que toda la red hospitalaria pública de la ciudad sufrió daños considerables, mientras que las 167 instituciones educativas públicas también presentan afectaciones.

La situación mantiene bajo evaluación técnica buena parte de la infraestructura, con el objetivo de establecer qué estructuras pueden ser reparadas y cuáles requerirán una reconstrucción completa.

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El panorama también alcanza al sector privado: según el reporte de la administración municipal, las clínicas privadas de Pereira también resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

🏥Balance de estado de la red hospitalaria y educación en la emergencia. La infraestructura social de la ciudad registra un impacto sin precedentes: •Salud: Toda la red hospitalaria pública sufrió daños considerables y está en evaluación técnica para su reconstrucción o… — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 18, 2026

Hospitales de Pereira están bajo evaluación técnica

La infraestructura de salud pública es uno de los principales puntos del balance entregado por la Alcaldía. De acuerdo con la administración, toda la red hospitalaria pública sufrió daños considerables durante la emergencia.

Por ahora, las estructuras permanecen en proceso de evaluación técnica, un procedimiento necesario para determinar las intervenciones que requiere cada instalación.

Las alternativas contemplan desde trabajos de reparación hasta procesos de reconstrucción, dependiendo de las condiciones que establezcan los estudios.

El impacto no se limita a las instituciones públicas. El balance también señala que clínicas privadas de Pereira resultaron afectadas, por lo que la evaluación de la infraestructura sanitaria abarca distintos puntos de la ciudad.

Los 167 colegios públicos también presentan afectaciones

La situación en el sector educativo también representa uno de los principales desafíos para Pereira después del terremoto.

Según el reporte de la Alcaldía, las 167 instituciones educativas públicas de la ciudad presentaron afectaciones.

Sin embargo, el nivel de daño no es igual en todos los establecimientos. La administración señaló que varias instituciones deberán ser demolidas y reconstruidas desde cero.

Esto implica que la recuperación de la infraestructura educativa no se limitará a reparaciones puntuales en algunos planteles, sino que en determinados casos será necesario adelantar proyectos completos de reconstrucción.

La evaluación técnica será determinante para establecer cuáles estructuras pueden recuperarse y cuáles deberán dar paso a nuevas edificaciones.

El balance deja así dos frentes prioritarios para la recuperación de Pereira: salud y educación. Ambos sectores deberán avanzar en diagnósticos técnicos y definir las obras necesarias para recuperar la infraestructura afectada por el terremoto.

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