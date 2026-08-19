Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia atraviesa uno de los mayores desafíos de su historia reciente: la recuperación tras el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país necesitaría alrededor de $40 billones para reconstruirse, suma que podría tardar hasta seis años en ejecutarse. Este cálculo representa aproximadamente el 2,16 % del Producto Interno Bruto nacional y supera ampliamente las cifras estimadas en los primeros días tras la emergencia. Según las declaraciones de Julián Buitrago, director del DNP, esta catástrofe requerirá una reconstrucción que involucre no solo viviendas, sino también colegios, hospitales, vías, servicios públicos y sectores completos de varias ciudades.

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Uno de los casos más críticos se vive en Pereira, capital de Risaralda. Allí, las autoridades calculan que reconstruir la ciudad costaría entre $10 y $12 billones, un valor que por sí solo representa una porción significativa de los recursos requeridos en todo el país. Las afectaciones en Pereira abarcan desde viviendas y edificios hasta la infraestructura pública y el comercio, con graves daños particularmente en sectores centrales. Buitrago, con experiencia previa en la recuperación del Eje Cafetero tras el sismo de 1999, asegura que el alcance actual es mucho más amplio, lo que obligará a repensar zonas urbanas antes de reconstruirlas.

El proceso de reconstrucción tras el reciente terremoto no consistirá únicamente en reemplazar las estructuras colapsadas. El país deberá revisar la planificación urbana, la resistencia de las edificaciones, las redes de servicios públicos y la recuperación del tejido social y económico. Según cifras recogidas hasta el 18 de agosto, se habían reportado 29.554 viviendas destruidas, 134.342 dañadas, 267 edificios colapsados y 5.808 edificaciones perjudicadas. Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó figuran entre las ciudades más impactadas.

El DNP reconoce que el Gobierno Nacional no podrá financiar esta reconstrucción por sí solo. Se prevé un modelo de financiación mixto, integrando recursos del presupuesto nacional, entidades territoriales, sector privado, regalías y créditos internacionales. De hecho, ya se han iniciado alianzas con constructoras, entidades financieras y organizaciones sociales. Como indica Asocapitales, el reto va más allá de las infraestructuras: implica reconstruir la vida urbana y económica de ciudades enteras. Mientras la reconstrucción impulsará sectores como el cemento, el acero y el empleo, la principal meta será rehacer ciudades resilientes y seguras.

¿Cuánto costará reconstruir Pereira tras el terremoto?

Reconstruir Pereira podría costar entre $10 y $12 billones, según la estimación más reciente del Departamento Nacional de Planeación. Esta cifra refleja la magnitud de los daños en infraestructura, comercio y viviendas, especialmente en las zonas centrales de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuánto tiempo tomará la reconstrucción en Colombia después del terremoto?

De acuerdo con el DNP, la reconstrucción de Colombia tras el terremoto podría extenderse entre cinco y seis años. El proceso será gradual y comprende no solo edificios y viviendas, sino una revisión profunda de los usos del suelo, la infraestructura pública y la resistencia de las nuevas construcciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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