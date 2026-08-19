Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La banca colombiana ha anunciado un paquete de alivios financieros estimado en 1,1 billones de pesos para familias y empresas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Esta medida busca dar un respiro a quienes, además de sufrir daños materiales en Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, tienen compromisos crediticios con entidades financieras.

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De acuerdo con la información publicada por El Diario, el sector financiero dispuso de una serie de beneficios destinados a aproximadamente 2,8 millones de usuarios potenciales en las zonas impactadas. Las medidas se concentran en periodos de gracia de hasta 12 meses, condonación de intereses según sea el caso y suspensión de cobros jurídicos. Entre otros puntos clave, se encuentra la protección del historial crediticio y la aplicación de seguros asociados a productos bancarios cuando corresponda.

El objetivo central es evitar que la emergencia física derivada de la catástrofe termine ocasionando también una crisis financiera entre los afectados. Por eso, las familias y empresas podrán suspender temporalmente sus pagos y recibir condonación de intereses, dependiendo del nivel de afectación y de la evaluación de cada entidad bancaria.

Sin embargo, Asobancaria aclaró que los alivios no son automáticos ni generalizados. Para acceder a los beneficios, las personas y empresas deben contactar a su banco y reportar su situación. Será cada entidad financiera la que defina el tipo de ayuda y los mecanismos de acceso, evaluando las condiciones particulares de cada caso. Por lo tanto, es esencial que los damnificados informen directamente a su banco si el sismo perjudicó su vivienda, negocio o su capacidad de pago.

Las empresas, en igual condición que personas naturales, también podrán solicitar estas medidas de alivio, especialmente en ciudades como Pereira, donde muchos negocios y actividades económicas han experimentado interrupciones o pérdidas importantes. Tanto en la suspensión de procesos jurídicos como en los periodos de gracia, la banca busca frenar que la crisis física se traslade al ámbito financiero.

El presidente Abelardo de la Espriella resaltó el compromiso de Asobancaria y del sistema financiero en las estrategias de reconstrucción. Explicó que el monto anunciado es adicional a donaciones realizadas previamente y que los bancos trabajan junto con el Gobierno Nacional y diversas organizaciones para reactivar la región. La principal recomendación es que los usuarios eviten dejar de pagar sin previo aviso y gestionen directamente la aplicación de los alivios con sus bancos.

En este contexto, la posibilidad de postergar obligaciones, mitigar intereses y preservar la vida crediticia representa para muchas familias y empresarios una herramienta fundamental en el inicio de su reconstrucción.

¿Cómo pueden los afectados por el terremoto acceder a los alivios de la banca colombiana?

Las personas y empresas afectadas deben contactar directamente a su respectiva entidad financiera y reportar la afectación sufrida. Cada banco será responsable de determinar los beneficios específicos y los mecanismos para acceder. Es indispensable acreditar la situación de damnificado y consultar qué tipos de alivios aplican para cada caso, pues las soluciones varían según el nivel de daño y las políticas de cada banco.

¿Qué medidas exactas incluyen los alivios anunciados tras el terremoto?

De acuerdo con El Diario, las medidas establecidas contemplan periodos de gracia de hasta 12 meses, condonación de intereses en casos definidos, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y la posibilidad de activar seguros vinculados a productos bancarios. Estas acciones están diseñadas para proteger la estabilidad financiera de los afectados mientras recuperan su capacidad económica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.