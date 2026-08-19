Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) solicitó al Gobierno Nacional declarar el estado de emergencia económica y social tras el terremoto del 10 de agosto. Su objetivo es que se adopten medidas urgentes en beneficio de empresas y trabajadores del sector turístico, especialmente en las regiones más perjudicadas por el sismo, según afirmó la presidente ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Asociación, declarar la emergencia permitiría implementar mecanismos como alivios tributarios, líneas especiales de crédito, subsidios y programas de apoyo al empleo y a la nómina, especialmente a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Estas acciones buscan mitigar los impactos negativos que la emergencia pueda ocasionar en las empresas vinculadas a la actividad turística, así como en los empleos de quienes dependen de este sector en los territorios afectados.

Cortés Calle enfatizó que “el turismo sostiene miles de empleos y familias en las regiones. Por eso necesitamos medidas que protejan el tejido empresarial y permitan mantener los puestos de trabajo, especialmente en los territorios más afectados”. Esta declaración, de acuerdo con ANATO, subraya la necesidad de acciones inmediatas para salvaguardar el empleo y la estabilidad de las familias que dependen de la cadena de valor turística.

Además, la Asociación hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen “de manera automática” sus planes hacia los destinos que continúan operando. Recomendó verificar previamente las condiciones del lugar, el estado de los servicios y las rutas, a través de una agencia de viajes formalmente constituida, de modo que los usuarios reciban información precisa y acompañamiento ante posibles modificaciones. Según Cortés Calle, “viajar, cuando existen las condiciones para hacerlo de manera segura, también puede ser una forma de apoyar la reconstrucción”.

En esta línea, ANATO respaldó el llamado de la gobernadora del Chocó, Carolina Córdoba, para que los turistas mantengan los viajes programados hacia la Costa Pacífica, una región clave por la temporada de avistamiento de ballenas, que tiene lugar entre julio y octubre. Municipios como Nuquí, Bahía Solano y Juradó dependen en gran medida del turismo, especialmente durante esta época, involucrando a hoteles, restaurantes, operadores de naturaleza, guías y comunidades locales. De acuerdo con la Asociación, la continuidad de las reservas y viajes hacia destinos habilitados es esencial para preservar los ingresos y empleos en estos municipios, siempre que se confirme la viabilidad de los desplazamientos y servicios turísticos.

Finalmente, ANATO reiteró al Gobierno la importancia de adoptar medidas de apoyo para el sector y exhortó a los viajeros a informarse antes de tomar decisiones sobre sus planes turísticos. La líder gremial concluyó que una declaratoria de emergencia facilitaría la implementación de instrumentos que permitan al sector superar la situación y proteger los empleos e ingresos de miles de familias hasta que avance la recuperación.

¿Qué es el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en el sector turismo?

El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), citado por ANATO, es una iniciativa dirigida a apoyar la nómina de empresas y trabajadores, especialmente en situaciones de emergencia como la que enfrenta el sector turístico tras el terremoto. Su objetivo principal es contribuir a que los empleadores puedan mantener sus puestos de trabajo durante tiempos de crisis económica.

¿Por qué es importante no cancelar los viajes a destinos turísticos tras el terremoto, según ANATO?

De acuerdo con ANATO, mantener los viajes y reservas hacia los destinos turísticos que continúan habilitados es fundamental para sostener economías locales que dependen del turismo. Esto contribuye a mantener empleos e ingresos, siempre que se verifiquen las condiciones de seguridad y operación, y es visto como una forma de respaldar la recuperación de las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).