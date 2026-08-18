La infraestructura destinada para el ejercicio del alto gobierno en la región Caribe es ya una realidad. La nueva sede presidencial que funcionará en la ciudad de Barranquilla para el presidente Abelardo De La Espriella se encuentra completamente terminada y entró oficialmente en operación. El inmueble, ubicado de manera estratégica dentro de las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional en el Batallón Paraíso, fue estrenado por el mandatario para dirigir una alocución nacional enfocada en la atención de la emergencia provocada por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, según informó El Tiempo.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.