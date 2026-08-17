El periodista José Fernando Patiño hizo un llamado a la Alcaldía de Cali para que se adopten medidas que permitan proteger y resguardar las pertenencias de las familias afectadas por el desplome de Torres de Limonar, una de las estructuras comprometidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
Ante la situación, Patiño pidió a las autoridades locales establecer un sitio seguro donde puedan ser trasladadas las pertenencias encontradas durante las labores de remoción. Entre las alternativas que planteó están espacios comunitarios cercanos, como un salón comunal, una iglesia o instalaciones de la Arquidiócesis de Cali.
“Esto es humanidad, esto es dignidad”, expresó el comunicador, quien hizo un llamado directo al alcalde de la ciudad para que intervenga en la situación.
Su petición está relacionada con el momento que atraviesan cientos de familias que, además de afrontar la pérdida de sus viviendas, están buscando recuperar recuerdos y objetos pertenecientes a familiares que fallecieron o permanecen afectados por la emergencia.
“Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, señaló la familia en una publicación.
Ahora, además de afrontar el duelo por la muerte de su padre, José Fernando Patiño insiste en que las familias damnificadas necesitan recuperar aquello que quedó entre los restos de sus viviendas.
Para el periodista, proteger esas pertenencias también hace parte de la atención digna que merecen quienes perdieron a sus seres queridos y sus hogares durante la emergencia.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto.
Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.