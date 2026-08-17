El periodista José Fernando Patiño hizo un llamado a la Alcaldía de Cali para que se adopten medidas que permitan proteger y resguardar las pertenencias de las familias afectadas por el desplome de Torres de Limonar, una de las estructuras comprometidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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La solicitud del comunicador ocurre mientras enfrenta uno de los momentos más dolorosos de la emergencia: su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, murió tras quedar atrapado entre los escombros del edificio. Su cuerpo fue recuperado luego de varios días de labores de búsqueda.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el periodista mostró el estado en el que permanecen algunos objetos personales que pertenecían a los residentes de Torres de Limonar.

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Para Patiño, estos elementos no deben ser considerados simplemente como objetos materiales, pues representan recuerdos y fragmentos de la vida de quienes habitaban el lugar.

“Yo sé que puede ser esto mínimo, pero para muchas personas esas pertenencias no tienen valor… Para muchas personas es diferente, pero eso para nosotros es un tesoro”, manifestó en la grabación.

El periodista también había planteado esta preocupación en una entrevista con Semana, donde destacó la importancia de conservar los objetos que puedan ser recuperados de la zona.

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Ante la situación, Patiño pidió a las autoridades locales establecer un sitio seguro donde puedan ser trasladadas las pertenencias encontradas durante las labores de remoción. Entre las alternativas que planteó están espacios comunitarios cercanos, como un salón comunal, una iglesia o instalaciones de la Arquidiócesis de Cali.

“Esto es humanidad, esto es dignidad”, expresó el comunicador, quien hizo un llamado directo al alcalde de la ciudad para que intervenga en la situación.

Su petición está relacionada con el momento que atraviesan cientos de familias que, además de afrontar la pérdida de sus viviendas, están buscando recuperar recuerdos y objetos pertenecientes a familiares que fallecieron o permanecen afectados por la emergencia.

El reclamo del periodista ocurre pocos días después de que su familia confirmara la muerte de Darío Patiño Rivera. El hombre permaneció varios días bajo los restos de Torres de Limonar, mientras los organismos de socorro adelantaban las labores para localizarlo y recuperar su cuerpo.

Finalmente, la familia comunicó que el cuerpo de Patiño Rivera había sido encontrado sin vida y agradeció el trabajo realizado por rescatistas, voluntarios y habitantes que acompañaron el proceso.

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“Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, señaló la familia en una publicación.

Ahora, además de afrontar el duelo por la muerte de su padre, José Fernando Patiño insiste en que las familias damnificadas necesitan recuperar aquello que quedó entre los restos de sus viviendas.

Para el periodista, proteger esas pertenencias también hace parte de la atención digna que merecen quienes perdieron a sus seres queridos y sus hogares durante la emergencia.