Por: Caracol TV

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) inició este viernes 2 de octubre el proceso para que aspirantes universitarios, técnicos y tecnólogos consulten la citación oficial a las pruebas Saber Pro y Saber TyT, correspondientes al segundo semestre de 2026. Quienes se inscribieron recibirán información precisa sobre la ubicación, jornada y salón donde deberán asistir el día de la evaluación, información que se puede consultar únicamente a través de la plataforma digital dispuesta por el Icfes. Así, cada aspirante tendrá acceso a los datos necesarios para presentarse correctamente al examen.

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El cronograma de aplicación de estas pruebas fue modificado tras la emergencia nacional causada por el terremoto del 10 de agosto, la cual generó dificultades logísticas y de infraestructura en los lugares originales de evaluación. Según Noticias Caracol, inicialmente los exámenes estaban planificados para el 6 de septiembre, pero ante la necesidad de garantizar condiciones óptimas para todos los estudiantes, el Icfes reprogramó la fecha para el domingo 18 de octubre de 2026. Esta medida se adoptó con el fin de asegurar la seguridad y comodidad de los aspirantes en los espacios dispuestos para tal evento.

En total, la entidad reportó que 180.929 personas se inscribieron para rendir estas pruebas en 341 sitios habilitados en todo el país, una cifra que evidencia el alcance y relevancia del proceso. La emergencia no solo alteró la fecha, sino también obligó a revisar las sedes designadas, al verse varias instituciones educativas afectadas. Adicionalmente, el Icfes definió otras fechas clave para los participantes: a partir del 9 de noviembre estarán disponibles los certificados digitales de asistencia, mientras que los resultados individuales se podrán consultar y descargar desde el 19 de febrero de 2027, todo a través del portal oficial.

Para acceder a su citación, cada persona debe ingresar al sitio web www.icfes.gov.co, ir a la sección ‘Citaciones’, seleccionar la prueba correspondiente y llenar sus datos personales. El sistema mostrará la dirección exacta de la sede, la jornada asignada, el número de salón y otras indicaciones específicas para el día del examen. Respecto a los requisitos, se exige portar un documento de identidad válido, como la cédula, pasaporte o Permiso de Protección Temporal —en el caso de extranjeros— siguiendo estrictamente las indicaciones de las autoridades, quienes no permiten copias impresas ni fotografías de estos documentos.

Además, los estudiantes deben llevar un lápiz de mina número 2, borrador y tajalápiz, elementos personales que no pueden ser compartidos. Está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante la prueba, los cuales deben permanecer guardados hasta finalizar la jornada. El incumplimiento de estas normas puede conllevar la anulación del examen, de acuerdo con las reglas establecidas por el Icfes.

¿Cómo consultar la citación para las pruebas Saber Pro y Saber TyT en el portal del Icfes?

Para consultar la citación, debe ingresar al sitio web oficial del Icfes (www.icfes.gov.co), buscar la opción ‘Citaciones’, seleccionar el tipo de prueba que va a presentar e ingresar sus datos personales. Así podrá conocer la sede, jornada, número de salón e indicaciones específicas para el día de la evaluación.

¿Cuáles son los documentos válidos para presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT según el Icfes?

El Icfes autoriza como documentos válidos la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte vigente, licencia de conducción nacional y certificados de documento en trámite. Para extranjeros, son admitidos la cédula de extranjería y el Permiso de Protección Temporal acompañado por el documento del país de origen, siempre presentados en formato físico o digital a través de las aplicaciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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