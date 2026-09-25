Por: El Espectador

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La Universidad Distrital inicia su proceso de inscripciones para el primer semestre de 2027, dirigido a quienes desean comenzar estudios de pregrado. Así lo comunicó la institución a través de su página web, donde detalló que las inscripciones estarán disponibles para los 47 programas académicos que ofertan sus siete facultades.

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De acuerdo con la Universidad Distrital, los aspirantes seleccionados accederán al beneficio de Matrícula Cero, junto con apoyos complementarios ofrecidos por la Agencia Atenea o el equipo de Bienestar Institucional. Las inscripciones se realizan exclusivamente por medio del portal web de la universidad, donde se puede consultar el listado actual de programas y los requisitos exigidos. Entre estos, se encuentra la presentación del puntaje del examen Saber 11 (anteriormente llamado ICFES) y, según el programa de interés, la realización de pruebas adicionales.

En el proceso, el primer paso es elegir el programa académico al que se desea ingresar y pagar el PIN, cuyo costo es de 175.092 pesos colombianos. Sobre esto, la universidad enfatiza que este es el único pago necesario durante la inscripción y no garantiza la admisión, ya que solo habilita el acceso al proceso de selección. Las fechas a tener presentes incluyen el inicio de pagos desde el 16 de septiembre hasta el 3 de noviembre, y la inscripción en línea del 17 de septiembre al 4 de noviembre.

Los resultados de admisión se publicarán el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, según lo informado por la página web de la Universidad Distrital. Una vez comunicados los resultados, el aspirante admitido deberá proseguir con el proceso de matrícula. Es fundamental tener en cuenta que la universidad no reserva cupos para quienes no formalicen la matrícula en el periodo correspondiente, a excepción de los casos regulados por ley.

El trámite de matrícula comprende tres etapas. La primera es la entrega de documentos, que debe hacerse en formato PDF. Entre los requisitos figuran comprobante de admisión, fotocopia del diploma de bachiller, certificado del colegio, certificado de estrato socioeconómico, declaración de renta, copia del documento de identidad, resultados de la Prueba Saber 11, registro civil de nacimiento, certificado médico y documentos específicos para algunos programas, como el examen de visión estereoscópica para Ingeniería Catastral y Geodesia. La segunda etapa corresponde al pago de la matrícula, que puede hacerse por PSE o en el Banco de Occidente. Por último, la tercera etapa contempla la inducción y el inicio de clases, programado para el 29 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los programas de pregrado disponibles en la Universidad Distrital para el primer semestre de 2027?

La Universidad Distrital ofrece un total de 47 programas de pregrado en diversas áreas, incluyendo artes, ciencias, ingeniería, educación y administración, entre otros. La lista completa y los detalles sobre requisitos se pueden consultar directamente en la página web de la universidad, donde cada aspirante encontrará información específica sobre su programa de interés.

¿Cómo es el proceso de inscripción y matrícula para ingresar a la Universidad Distrital en 2027?

El proceso de inscripción exige seleccionar el programa, pagar el PIN, completar el formulario en línea y, si es admitido, entregar los documentos solicitados, realizar el pago de la matrícula y asistir a la inducción. Cada etapa cuenta con fechas específicas y requisitos que los aspirantes deben considerar detalladamente para no perder su cupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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