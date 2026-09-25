Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El auge de los vehículos eléctricos y, en particular, de las patinetas eléctricas en Bogotá está acompañado de preocupaciones crecientes sobre la seguridad vial. No solo se registra un número sin precedentes en las matrículas de estos vehículos, sino que también aparecen imágenes que evidencian el uso imprudente por parte de algunos de sus conductores. De acuerdo con un video ampliamente difundido en redes sociales, se observa a un grupo de jóvenes desplazándose a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas en patinetas eléctricas. El hecho terminó en la caída de uno de ellos, quien quedó expuesto al tráfico, colocando en grave riesgo su integridad física y la de los demás actores viales. Según se observa, la situación pudo haber derivado en una tragedia mayores proporciones.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente fue criticado por miembros del Concejo de Bogotá. Andrés Barrios, cabildante, hizo un llamado enérgico a las autoridades para ejercer mayor control sobre el uso de estos vehículos eléctricos. Barrios cuestionó públicamente la irresponsabilidad evidenciada en el video: "¿Qué tal esta irresponsabilidad? Tres personas circulan en patineta por la Autopista Norte a toda velocidad y una hace caer a la otra en la mitad de la vía. Esto pudo costarles la vida a los tres y provocar una tragedia".

Las cifras respaldan la preocupación. Un reciente análisis forense, citado en la información, revela que las muertes asociadas a accidentes con patinetas eléctricas aumentaron en un 500 %: de una muerte en 2024 a seis en 2025, llegando a un total de 11 víctimas desde 2021. De los fallecidos, 10 eran hombres, y en la mayoría de casos (ocho), se trató de choques. Los otros tres fallecimientos ocurrieron por volcamientos, donde la falta de protecciones estructurales dejó a los usuarios expuestos a lesiones fatales.

El fenómeno no solo implica víctimas fatales. Se han registrado 96 lesiones no mortales vinculadas a vehículos eléctricos desde 2021, involucrando accidentes que también comprometen buses y camiones. Las autoridades han endurecido la normativa para intentar reducir la tendencia de fatalidades y lesiones, especialmente ahora que Bogotá protagoniza un crecimiento sin precedentes en el parque automotor eléctrico. Según Fenalco, en los primeros siete meses de 2026 la capital registró 15.505 matrículas de vehículos eléctricos, un crecimiento del 234,4 % respecto al año anterior. Además, se sumaron 22.667 híbridos, reflejando que la tendencia hacia una movilidad más limpia crece rápidamente, aunque no exenta de retos y riesgos evidentes para la seguridad vial.

¿Cuántas personas han muerto en accidentes de patinetas eléctricas en Bogotá?

De acuerdo con el último análisis forense citado en el artículo, en Bogotá se han registrado 11 víctimas fatales por accidentes con patinetas eléctricas desde 2021. Este dato muestra el significativo aumento en la mortalidad, pues solo en el último año el número de muertes pasó de una a seis, lo que representa un crecimiento del 500 %.

¿Por qué ha crecido tanto la matrícula de vehículos eléctricos en Bogotá?

Según el informe de Fenalco mencionado, este crecimiento está vinculado a un proceso de transformación en la movilidad urbana, en el que se destaca que en los primeros siete meses de 2026 la matriculación de vehículos eléctricos en Bogotá alcanzó 15.505 unidades, un aumento del 234,4 % frente al año anterior. Este fenómeno convierte a la capital en protagonista del auge de la movilidad eléctrica e híbrida en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z