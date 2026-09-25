Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Santa Fe, ubicada en Bogotá, se llevó a cabo un operativo conjunto cuyo objetivo principal fue preservar la seguridad en los espacios de entretenimiento. Esta acción fue coordinada entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Fuerza Pública, quienes realizaron inspecciones simultáneas en dos puntos específicos del barrio San Diego. El foco de atención en esta intervención fueron tres establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, seleccionados luego de recibir numerosas denuncias de la ciudadanía sobre riñas y alteraciones en el orden público asociadas al consumo de licor en la zona, según informó la SDSCJ.

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Las autoridades respondieron a las preocupaciones de los vecinos con una estrategia integral que incluyó no solo el control físico de los locales, sino también la presencia de Gestores de Convivencia. Estos últimos se acercaron tanto a ciudadanos como a propietarios de los establecimientos con el propósito de socializar las líneas existentes para recibir denuncias, bajo el marco de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”. Esta iniciativa busca incentivar a la población a utilizar los canales oficiales tanto para reportar conductas irregulares como para dar aviso de extorsiones u otra problemática relacionada.

Durante la supervisión de los comercios, la Policía Nacional detectó en uno de ellos 15 unidades de licor cuya fecha de caducidad había expirado. Conforme a la Ley 1801, las autoridades ordenaron el cierre temporal del local por un periodo de cuatro días, durante los cuales la actividad comercial deberá suspenderse.

Además de la revisión a los establecimientos, se llevó a cabo el registro de 135 personas en el corredor de la carrera Séptima con calle 29, con el objetivo de prevenir la presencia de armas o sustancias ilegales. Estas acciones están integradas en la estrategia general de seguridad del Distrito Capital y buscan evitar que las zonas de gran afluencia ciudadana sean vulnerables ante delitos o desórdenes.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad exhortó a la ciudadanía a hacer uso de la Línea de Emergencias 123 y la Línea 165 del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para denunciar cualquier intento de extorsión, amenaza o solicitud económica irregular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas toma la Secretaría Distrital de Seguridad para controlar establecimientos de venta de licor en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el control de establecimientos incluye inspecciones, verificación del estado de los productos y colaboración con la Policía Nacional para hacer cumplir la normativa vigente, como la Ley 1801. También se apoya en campañas de sensibilización para que ciudadanos y comerciantes conozcan los canales de denuncia y los protocolos para actuar ante irregularidades.

¿Cómo pueden los ciudadanos denunciar extorsión o situaciones irregulares en Bogotá?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá recomienda a los ciudadanos hacer sus denuncias a través de la Línea de Emergencias 123 y la Línea 165 del Gaula, una división de la Policía Nacional especializada en combatir la extorsión y el secuestro. Estos canales están disponibles para reportar amenazas, exigencias económicas indebidas y cualquier situación sospechosa en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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