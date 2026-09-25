Por: Portal Bogotá

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Como parte de la programación del Mes del Patrimonio, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) lidera ‘El patrimonio sostiene la vida’, una carrera de observación abierta al público que se realizará este sábado 26 de septiembre en el centro de Bogotá. El propósito de esta iniciativa es invitar a la ciudadanía a observar con mayor atención la zona céntrica de la ciudad, descubrir detalles usualmente inadvertidos y reconocer los oficios, saberes y memorias que conforman la identidad bogotana. La entrada a la actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa, de acuerdo con lo informado por el IDPC.

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El recorrido comenzará a las 9:00 a.m. en la sede principal de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en la Calle 10 # 3-16, donde los participantes tendrán acceso a la exposición colectiva ‘Rituales del Espíritu’. Esta muestra reúne el trabajo de 13 artistas y explora la intersección entre espiritualidad, música y tradiciones sagradas, en conmemoración de los 15 años del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, según la información publicada por el IDPC.

A partir de ese punto se desarrollará una ruta de pistas y retos que dirigirá a los asistentes por diversos lugares emblemáticos del centro, incluyendo la Casa de los Siete Balcones, la Casa Sámano —ambas sedes del Museo de Bogotá—, la Casa de la Moneda, la Plaza de Bolívar, la Iglesia de San Ignacio y la Capilla de San José, el Pasaje Hernández, los pasajes Box Coulvert y Mercedes-Gómez, la carrera Décima, el Parque Tercer Milenio, el Obelisco de Los Mártires y la Basílica Menor del Voto Nacional. Cada espacio permite descubrir capas históricas y las transformaciones urbanas del centro, abordando temas como transporte, oficios antiguos, comercio, arquitectura, prácticas religiosas y los usos de las plantas tradicionales.

La experiencia finaliza en el Bronx Distrito Creativo, en La Esquina Redonda, donde los participantes pueden acercarse a elementos simbólicos como el Obelisco —hecho con arcillas encontradas en excavaciones del Bronx Distrito Creativo— y el Pluriverso, construido con fragmentos recuperados de la zona. También podrán visitar la Huerta del Bronx, el mosaico de La Esquina Redonda —resultado de una creación colectiva— y la maqueta de la antigua calle del Bronx o “la L”, que rescata la memoria a través de la museografía comunitaria.

En el cierre de la jornada se propone discutir en colectivo cómo se integran memoria, transformación urbana, oficios y patrimonio, bajo la pregunta: cuando un territorio se transforma, ¿qué debe permanecer? Esta actividad, impulsada por la Administración Distrital, evidencia la apuesta institucional por reconocer y mantener vivas las huellas, los relatos y las prácticas del patrimonio bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los lugares emblemáticos que recorre ‘El patrimonio sostiene la vida’ en el centro de Bogotá?

‘El patrimonio sostiene la vida’ incluye una ruta por sitios icónicos del centro de Bogotá como la Casa de los Siete Balcones, la Casa Sámano (sedes del Museo de Bogotá), la Casa de la Moneda, la Plaza de Bolívar, iglesias históricas y pasajes como el Hernández, Box Coulvert y Mercedes-Gómez; así como parques, el Obelisco de Los Mártires y la Basílica Menor del Voto Nacional, permitiendo a los asistentes explorar múltiples dimensiones del patrimonio urbano.

¿Qué significa la museografía comunitaria en el contexto de la carrera de observación del IDPC?

La museografía comunitaria es una metodología que involucra activamente a la comunidad en la construcción, curaduría y narración de historias a través de objetos, maquetas o exposiciones. En la carrera, se refleja en la maqueta de la antigua calle del Bronx, elaborada con el aporte de los habitantes y colectivos del territorio para resguardar la memoria y fomentar una representación participativa del pasado y presente del barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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