Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este sábado 26 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá y el municipio de Cota, en Cundinamarca, experimentarán cortes de energía eléctrica. De acuerdo con información de Enel Colombia, empresa encargada del suministro, la suspensión del servicio se realiza con el objetivo de adelantar trabajos de mantenimiento y mejora en las redes eléctricas.

Sigue a PULZO en Discover

En Bogotá, los cortes están programados en diferentes localidades. En Fontibón, el barrio Granjas de Techo no tendrá energía desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., específicamente en la zona comprendida entre la calle 12 y la calle 14, entre carrera 67 y carrera 69. En la localidad de Santa Fe, el barrio Las Nieves se verá afectado en el horario de 8:00 a. m. a 5:15 p. m., del sector que va de la carrera 8 a la carrera 11, entre calle 22 y calle 25. Por su parte, en la localidad de Usme, el barrio Marichuela permanecerá sin energía desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m., abarcando de la carrera 0 a la carrera 2 entre calles 75 Sur y 78 Sur.

En cuanto a municipios aledaños, la vereda Siberia, en el municipio de Cota, Cundinamarca, tendrá corte de luz programado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Según lo informado, estas interrupciones responden a la necesidad de realizar intervenciones técnicas en las redes, priorizando el mejoramiento y continuidad en la prestación del servicio eléctrico.

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para los usuarios afectados por estos trabajos. Se sugiere desconectar los electrodomésticos durante el corte, con el fin de protegerlos ante posibles daños por intermitencias. Otra recomendación importante es organizar las actividades cotidianas considerando los horarios informados, así como conservar los alimentos en la nevera procurando no abrir la puerta con frecuencia para evitar la descomposición de los productos refrigerados.

La empresa también señala la importancia de permitir el ingreso del personal técnico a edificios, conjuntos u oficinas en los casos en que sea necesario, para garantizar la realización de los trabajos dentro del tiempo estimado. Ante cualquier inquietud sobre la identidad de los trabajadores, los usuarios pueden validar su información comunicándose al número 601 5 115 115 disponible en Bogotá y Cundinamarca, como una medida de seguridad adicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y sectores tendrán cortes de luz en Bogotá y Cota el 26 de septiembre de 2026?

El sábado 26 de septiembre de 2026, los barrios afectados por los cortes de energía en Bogotá serán Granjas de Techo en la localidad de Fontibón, Las Nieves en Santa Fe y Marichuela en Usme, en horarios específicos durante el día. En el municipio de Cota, la vereda Siberia también presentará interrupciones en el suministro eléctrico, todas programadas por Enel Colombia para labores de mantenimiento.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios, conservar los alimentos abriendo la nevera lo menos posible y autorizar el ingreso del personal técnico cuando sea requerido. Para mayor seguridad, aconseja verificar la identidad de los trabajadores llamando al número oficial antes de permitir su entrada a inmuebles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z