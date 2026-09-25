Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a todos los habitantes de Bogotá a participar en la jornada de vacunación que se realizará el sábado 26 de septiembre de 2026. Para este día, cualquier persona interesada podrá acudir, con su documento de identidad, a los puntos de vacunación habilitados en la capital para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, según informó la SDS en sus canales oficiales.

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El objetivo de esta jornada es fomentar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Según la SDS, también estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), orientada especialmente a niñas y niños de 9 a 17 años. Esta estrategia hace parte de los esfuerzos por ampliar la cobertura y proteger a la población más joven de enfermedades que pueden evitarse gracias a la inmunización oportuna.

Los puntos de vacunación estarán activos desde las 8:00 de la mañana y se distribuirán en diferentes centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros sitios de alta concurrencia en Bogotá. Además, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), lo que garantiza que las ciudadanas y ciudadanos tengan acceso continuo y cercano a estos servicios esenciales. De acuerdo con la información oficial, estos puntos se actualizan diariamente en las redes sociales de la SDS, facilitando a la comunidad la consulta y el acceso.

Para quienes forman parte de la población priorizada, la SDS también informó que la vacuna contra la fiebre amarilla—recomendada para gestantes y personas mayores de 60 años—se aplica solo en puntos autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado. Esto busca brindar mayor seguridad a quienes presentan condiciones de salud que requieren atención diferenciada. La ubicación de estos puntos puede consultarse en los enlaces oficiales brindados por la entidad.

Para quienes desean identificar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda utilizar la plataforma digital “Mapas Bogotá”. El proceso es sencillo: basta con activar el buscador en la plataforma, escribir la palabra “vacunación” y seleccionar la opción para ver las instituciones prestadoras de salud con este servicio. Así, la ciudadanía puede organizar su visita de manera práctica y rápida, asegurándose de contar con la información necesaria, como dirección y horarios de atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 26 de septiembre de 2026?

Usted puede consultar los puntos de vacunación habilitados para la jornada del sábado 26 de septiembre de 2026 a través de los enlaces oficiales compartidos por la Secretaría Distrital de Salud o utilizando “Mapas Bogotá”, buscando la palabra “vacunación” y seleccionando las instituciones prestadoras de salud que ofrecen el servicio. Esta información se actualiza diariamente para garantizar precisión.

¿Qué vacunas están disponibles en la jornada de vacunación de Bogotá y qué significa VPH?

Durante la jornada estarán disponibles vacunas contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, y también la vacuna para el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual es recomendada especialmente para niñas y niños entre 9 y 17 años. El VPH es un grupo de virus relacionados que pueden causar infecciones y, en algunos casos, ciertos tipos de cáncer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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