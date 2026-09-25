Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La más reciente Encuesta de Percepción de Confianza Institucional 2025, liderada por la Veeduría Distrital y recogida por El Espectador, revela un panorama de avances y retos en Bogotá. Con la participación de más de 3.600 ciudadanos de todas las localidades, el estudio muestra que, aunque el interés en los temas públicos ha crecido —ocho de cada diez encuestados asegura estar pendiente de los asuntos de ciudad—, la participación efectiva de la población sigue siendo baja. En concreto, el 66,5 % no participa en ningún escenario de participación y el 85,5 % nunca ha ejercido control social, lo que se atribuye mayormente al desconocimiento de derechos, mecanismos y falta de información.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a la medición anterior de 2024, algunos indicadores revelan mejoras. La gestión de los recursos públicos fue valorada positivamente por el 48,5 %, frente al 39,6 % del año anterior. También aumentó el porcentaje de quienes se sienten informados sobre las decisiones del Distrito, que pasó del 36,1 % al 48,3 %, el mayor incremento observado. La confianza hacia los servidores públicos subió levemente, alcanzando un 38,3 %. Sin embargo, solo el 46,6 % de los encuestados manifestó satisfacción con Bogotá como lugar para vivir. Además, pese a destacar el cumplimiento de planes y la claridad en la comunicación, solo cuatro de cada diez creen que la administración cumple sus compromisos.

La percepción de corrupción continúa siendo una de las mayores fuentes de desconfianza institucional. Un 37 % de los ciudadanos encuestados considera que hay corrupción en “muchos casos” y el 53,7 % cree que está presente en “algunos casos”, mientras apenas un 9,3 % niega la existencia de corrupción. La transparencia también es cuestionada, pues solo el 36,9 % ve los procesos de contratación como transparentes. No obstante, el conocimiento de los canales para denuncia creció del 56,5 % en 2024 al 62 % en esta medición.

El tema de la seguridad sobresale como preocupación mayoritaria: el 76,6 % se siente inseguro en Bogotá y el 72,2 % percibe impunidad, concepto que se refiere a la baja posibilidad de sancionar los delitos cometidos. El dato es alarmante si se considera que el 41,5 % aseguró ser víctima de un delito durante 2025 y, de quienes denunciaron, el 64,6 % calificó negativamente la atención recibida.

En cuanto a los servicios públicos, la mayor queja recae sobre las tarifas, pues solo el 8,2 % cree que son justas. El servicio de aseo es el peor calificado, sin alcanzar el 25 % de satisfacción en ninguno de sus indicadores. No obstante, servicios como Hacienda y Cultura, Recreación y Deporte reportaron índices de satisfacción superiores al 60 %.

En vista de los resultados, la Veeduría Distrital recomendó fortalecer acciones en seguridad, transparencia, ejecución de obras y participación ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales problemas de confianza institucional en Bogotá según la encuesta de la Veeduría Distrital?

Según la Encuesta de Percepción de Confianza Institucional 2025 de la Veeduría Distrital, la percepción de corrupción, la baja participación ciudadana y la seguridad figuran como los principales problemas que afectan la confianza en las instituciones bogotanas. Si bien se observan avances en aspectos de transparencia y comunicación, la sensación de inseguridad y la desconfianza frente a la transparencia de la administración siguen siendo retos mayores.

¿Por qué la participación ciudadana en Bogotá es baja a pesar del interés en los asuntos públicos?

La encuesta revela que, aunque ocho de cada diez ciudadanos manifiestan interés en las decisiones que afectan la ciudad, más del 66 % no participa activamente en procesos de participación y el 85,5 % nunca ha hecho control social. Entre las principales causas figuran el desconocimiento de los mecanismos de participación y la falta de información sobre derechos ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z