Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como epicentro de grandes eventos musicales y culturales. El próximo sábado 3 de octubre de 2026, el Teatro al aire libre La Media Torta se convertirá en el escenario del 'Tortazo Blues', una jornada dedicada a los sonidos tradicionales del blues y sus fusiones. De acuerdo con la información publicada por bogota.gov.co, el evento contará con entrada libre para mayores de cinco años hasta completar aforo, reforzando la apuesta de la ciudad por el acceso cultural. Además, es un evento pet friendly, lo que permite disfrutar de la música en compañía de mascotas.

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El ‘Tortazo Blues’ reunirá propuestas destacadas de la escena local y un invitado internacional. Entre los artistas confirmados se encuentran Citadino Blues & Rock, reconocidos en la movida bogotana, y FatsO, agrupación que suma una larga trayectoria ligada al rock y las músicas de autor. Uno de los aspectos novedosos del evento es la inclusión del colectivo de armónicas El Expreso del Viento, acompañado por la agrupación base FÓNIKA. Esta presentación se realiza en articulación con el Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada, festividad de gran trayectoria en la capital.

La cuota internacional estará a cargo de Van Tastik, artista estadounidense conocido por su propuesta como one-man band, es decir, músico que ejecuta simultáneamente guitarra, voz y percusión. Su estilo ha sido descrito como Dark Delta Rock / Western Gothic, un ensamblaje de blues, folk, gospel, rock y raíces de la música estadounidense. De acuerdo con bogota.gov.co, Van Tastik ha presentado su trabajo en escenarios y festivales de Europa y Estados Unidos, entre ellos Wacken Open Air, Rotterdam Bluegrass Festival y Muddy Roots Tennessee.

La programación también suma un componente académico: como antesala, el 2 de octubre tendrá lugar el conversatorio ‘El Tortazo también habla: Del Mississippi al Río Bogotá: 30 años de blues en la capital’, con la participación de los artistas del Tortazo e invitados especiales. Este encuentro se realiza en el marco del XXVIII Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada, en la sede centro de la Alianza Francesa, también con entrada libre hasta completar aforo.

El Tortazo Blues está dirigido a los seguidores del blues, el jazz, el rock, las músicas del mundo y quienes buscan descubrir nuevas propuestas artísticas en la escena distrital. La apertura musical de la jornada estará a cargo de Diego Luis Martínez, investigador y DJ de Javeriana Estéreo, encargado de seleccionar el repertorio inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito ‘Tortazo Blues’ en Bogotá?

El concierto gratuito ‘Tortazo Blues’ tendrá lugar el sábado 3 de octubre de 2026 en el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, a partir de la 1 p.m. La entrada es libre para mayores de cinco años hasta que se complete el aforo y el evento es pet friendly.

¿Qué artistas participarán en el ‘Tortazo Blues’ 2026 en La Media Torta?

Entre los artistas que se presentarán en el ‘Tortazo Blues’ 2026 están Citadino Blues & Rock, FatsO, el colectivo de armónicas El Expreso del Viento con la agrupación base FÓNIKA y Van Tastik, músico estadounidense reconocido como one-man band. La jornada también suma la musicalización de Diego Luis Martínez, DJ de Javeriana Estéreo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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