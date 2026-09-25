Por: Canal Uno

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a cinco hombres que se hacían pasar por miembros de la fuerza pública en el barrio Bosa Estación, en el sur de la capital. Los delincuentes portaban armas de fuego, prendas de la Policía Judicial y documentación falsa, y planeaban usar órdenes de allanamiento fraudulentas para ingresar a viviendas y cometer hurtos en el sector. Uno de los detenidos registra antecedentes por homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

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El operativo de captura

Los cinco sospechosos fueron capturados después de que una patrulla intentó detenerlos en el barrio Bosa Estación. Los ocupantes del vehículo en el que se movilizaban intentaron evadir el control policial, lo que generó una persecución que terminó con la inmovilización del automóvil en el que se desplazaban.

Una vez inmovilizado el vehículo, los uniformados encontraron en su interior armas de fuego, prendas de vestir con insignias de la Policía Judicial y documentación falsa que los delincuentes utilizaban para hacerse pasar por integrantes de la institución y dar apariencia de legalidad a los supuestos procedimientos.

El modus operandi

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los sospechosos utilizarían falsas órdenes de allanamiento para ingresar a viviendas y cometer hurtos en el sector. Las prendas e insignias encontradas en el automóvil habrían sido utilizadas para hacerse pasar por integrantes de la institución y dar apariencia de legalidad a los supuestos procedimientos.

La rápida intervención de las patrullas impidió que la banda lograra ejecutar los robos planificados, dejando a los implicados bajo custodia y a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

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Los antecedentes de los capturados

La Policía informó que varios de los detenidos registran anotaciones judiciales por delitos de alto impacto. Uno de ellos tiene registros por hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Otros dos capturados presentan anotaciones por delitos como hurto, homicidio y lesiones personales, según la información entregada por las autoridades.

Los delitos por los que serán juzgados

Los cinco hombres fueron capturados en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias. Además, deberán responder por suplantación de autoridad, falsedad en documento y porte ilegal de armas.

Todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se determine su situación jurídica y se avance en la investigación por los delitos de hurto y simulación de investidura.

La recomendación de las autoridades

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a este tipo de modalidades delictivas. Una de las más comunes es el falso allanamiento, que por lo general utilizan personas que se hacían pasar por policías para poder ingresar a las viviendas.

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, se recomienda verificar siempre la identificación de los uniformados, solicitar el número de la orden de allanamiento y confirmar su autenticidad a través de los canales oficiales de la Policía Nacional.

Este operativo se enmarca en la estrategia de seguridad implementada por la Policía Metropolitana de Bogotá para combatir el hurto a residencias y la suplantación de autoridades en la capital. La rápida intervención de las patrullas impidió que la banda lograra ejecutar los robos planificados.

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