Nuevos elementos se conocen dentro de la investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá el pasado 18 de junio.

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Fotografías, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de diferentes testigos hacen parte del material recopilado por las autoridades para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió dentro del inmueble.

(Lea también: Revelan videos del asesinato de Natalia Villalba en un apartamento de Bogotá que comprometen a extranjero)

En el proceso, uno de los principales señalados es Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico que fue localizado posteriormente en Ecuador y puesto a disposición de la justicia colombiana.

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Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a un reciclador que trabajaba en la zona y que revisó las bolsas de basura del edificio un día después del crimen.

Según su declaración, entre los residuos encontró un pantalón de jean claro, doblado y mojado, que tenía unas manchas rojizas que le llamaron la atención y que, de acuerdo con lo que manifestó, parecían corresponder a sangre.

Este elemento cobró interés para los investigadores debido a las acciones que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría realizado Foster-Smith después de la muerte de Natalia.

Los investigadores también analizan los videos de las cámaras de seguridad para establecer los movimientos del ciudadano británico y determinar si se habría cambiado de ropa antes de abandonar el apartamento, así como los objetos que llevaba consigo.

Las imágenes salieron a la luz en medio de la investigación por el feminicidio de la joven.

De acuerdo con los elementos conocidos del expediente, Natalia Villalba había permitido previamente el ingreso de Foster-Smith al inmueble. Sin embargo, el extranjero presuntamente habría utilizado un nombre diferente al momento de registrarse, aspecto que también hace parte de las verificaciones adelantadas dentro del proceso.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió después de su ingreso y cuáles fueron sus movimientos antes de abandonar el edificio.

Otro relato incluido en la investigación corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento. Cuando ingresó al inmueble, encontró diferentes pertenencias, entre ellas ropa y zapatos de mujer. Sin embargo, durante su recorrido habría identificado elementos que le resultaron inusuales.

La testigo habló de manchas de sangre en un cubrecama y rastros en el piso, además de otros objetos encontrados dentro del lugar, como un casco y una carpeta.

Posteriormente ocurrió el hallazgo que permitió dimensionar la gravedad de la situación: el cuerpo de Natalia estaba dentro de una maleta ubicada en el área de la ducha.

Para la Fiscalía, estos elementos pueden contribuir a establecer qué sucedió dentro del apartamento y cuáles fueron las acciones realizadas antes de que el señalado abandonara el lugar.

La hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a que Natalia habría sido atacada con un objeto contundente. Posteriormente, según la investigación, su cuerpo habría sido introducido en una maleta y dejado dentro del apartamento. Las autoridades también indagan por el paradero del teléfono celular de la víctima.

La fiscal que lleva el caso también relató el sufrimiento que padeció la modelo minutos antes de su muerte: “Ocho puntos de impacto en el cráneo, aunque ese número podría ser mayor. La violencia superó el resultado de la muerte”.

También mencionó el número de lesiones que padeció Villalba cuando agonizaba. “19 hallazgos de 40 hallazgos traumáticos y la violencia ejercida sobre Natalia”, expuso.

“El cuerpo fue encontrado sin sangre, circunstancia de maniobras de limpieza y ocultamente de la evidencia”, advirtió la fiscal.

Además, detalló que “la exposición al agua caliente limitó los estudios, afectó la búsqueda de semen y saliva; y alteró los fenómenos cadavéricos”.

Los investigadores han centrado parte de sus esfuerzos en reconstruir los movimientos posteriores al crimen y determinar si hubo acciones encaminadas a ocultar o modificar evidencias.

Después de los hechos, Foster-Smith salió de Colombia, por lo que su ubicación se convirtió en una prioridad para las autoridades.

Finalmente, el ciudadano británico fue localizado en Ecuador, en medio de acciones de cooperación internacional, y posteriormente quedó a disposición de la justicia colombiana.

La Fiscalía le imputó cargos por los hechos relacionados con la muerte de Natalia Villalba, pero el procesado no aceptó los cargos. La responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales a partir de las pruebas incorporadas al proceso.

La investigación también incluye declaraciones sobre comportamientos que distintas personas atribuyen a Foster-Smith antes de la muerte de Natalia. Según información revelada previamente por Semana, algunos testigos aseguraron que el extranjero habría utilizado diferentes nombres y que incluso se habría presentado como médico.

Otro testimonio señaló que supuestamente hacía comentarios despectivos sobre las mujeres y que frecuentaba aplicaciones de citas.

El expediente también contiene el relato de otro extranjero que habría compartido alojamiento con Foster-Smith semanas antes. Esta persona manifestó haber experimentado episodios de sueño prolongado, mareos y otros síntomas, y expresó sospechas sobre la posibilidad de que le hubieran suministrado alguna sustancia.

Estas declaraciones hacen parte del material que conocen las autoridades, pero por sí solas no constituyen una determinación judicial sobre la participación del británico en otros hechos.

Asimismo, Foster-Smith tendría antecedentes judiciales en Reino Unido y habría sido requerido por autoridades de ese país en relación con una condena previa por acoso.

Las nuevas fotografías de la escena, los registros de las cámaras de seguridad, los testimonios de trabajadores y residentes del edificio y los demás elementos recopilados hacen parte de las pruebas que serán analizadas durante el proceso.

(Vea también: Caso Natalia Villalba: estos son los delitos que le imputarán a Foster Martinson, señalado del crimen)

La Fiscalía busca establecer con precisión qué ocurrió con Natalia Villalba, cuáles fueron sus últimos movimientos y qué acciones realizó el principal señalado antes y después de su muerte.

Mientras avanza el proceso judicial, será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de Matthew Ashley Foster-Smith frente al feminicidio investigado.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.