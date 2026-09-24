Momentos de profunda tensión y pánico se vivieron este miércoles 23 de septiembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que se registrara una balacera en medio de una riña protagonizada por conductores de transporte público en la zona de la puerta 10.

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Según el reporte preliminar entregado por la Policía Nacional, los hechos comenzaron cuando un taxista sacó un arma traumática y disparó al piso para intimidar a otros tres conductores. En el lugar se encontraba casualmente el esquema de seguridad de un general, cuyos integrantes reaccionaron de inmediato al escuchar las detonaciones, obligando al agresor a emprender la huida.

Uno de los testigos que presenció el caos aseguró haber contado al menos 13 disparos en el sector. “Llegaron unos escoltas y salieron detrás de él. Nosotros nos agachamos porque, de pronto, podía salir una bala perdida”, relató a medios locales, mientras que en redes sociales se viralizaron videos de decenas de personas corriendo despavoridas.

Al percatarse de la presencia de las autoridades e intentar escapar, el presunto agresor habría accionado nuevamente el artefacto contra los uniformados, lo que motivó a que uno de los policías respondiera empleando su arma de dotación.

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Gracias a la activación inmediata de un ‘plan candado’, la Policía logró interceptar y capturar al sospechoso en las inmediaciones de un centro comercial en la localidad de Teusaquillo, incautándole el arma y el vehículo en el que se movilizaba. A pesar de la gravedad de los hechos y de los daños causados en la parte delantera de un vehículo alcanzado por los proyectiles, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

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