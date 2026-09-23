Sobre la noche de este miércoles 23 de septiembre se presentó una emergencia en la salida de el aeropuerto El Dorado, luego de una balacera sobre la parada de taxis en la terminal aérea de Bogotá. Recientemente, se conoció un video del momento exacto en el que ocurrió el incidente.

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Las imágenes, publicadas por la cuenta de ‘X’ @PasaenBogota, mostraron que una persona grabó desde uno de los buses del SITP que llegan hasta la terminal aérea. En ese momento, trataba de evidenciar una confrontación en el sector, sin embargo, momentos después se escuchan cuatro disparos, lo que provocó la angustia de las personas dentro del colectivo.

A pocos metros de donde ocurrió la balacera había varias patrullas de la Policía. Inmediatamente, estas prendieron sus alarmas y dos persiguieron a uno de los presuntos implicados.

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#BOGOTÁ. ​Este es el momento exacto en que se escucharon varias detonaciones en el terminal aéreo, desatando momentos de pánico entre los viajeros. ​En las imágenes se observa la inmediata persecución por parte de la Policía, que metros más adelante logró detener al presunto… https://t.co/AgwzSnmODS pic.twitter.com/lC0OB2bypK — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 24, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas por este incidente, pero se confirmó que todo se dio en medio de una riña entre taxistas del sector, de los cuales uno accionó un arma de fuego en su poder.

Por el momento, descartaron que la balacera haya dejado heridos en el aeropuerto El Dorado, aunque el vidrio de uno de los taxis en el lugar quedó destruido. Los policías inspeccionaron los vehículos presentes, mientras varios pasajeros corrieron dentro de la terminal para refugiarse.

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