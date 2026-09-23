Nuevos videos permiten conocer cómo quedó la zona después de la balacera registrada este miércoles en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Balacera en inmediaciones de aeropuerto El Dorado causó alarma en Bogotá; esto se sabe)

En una de las grabaciones se habla de la presencia de una ambulancia en el área donde se encuentran los vehículos. En las imágenes también aparece un taxi con el vidrio trasero roto, mientras varios agentes de la Policía inspeccionan el auto.

La escena muestra a los uniformados revisando el taxi mientras se desarrollan las labores posteriores al tiroteo que fue reportado en el sector.

Lee También

Se registró una balacera en las inmediaciones del aeropuerto El dorado. Según las primeras informaciones se trató de una altercado entre taxistas. pic.twitter.com/IAtuMKf8qv — Mauricio Vanegas (@Marovaan) September 24, 2026

Personas se acercaron a la escena del tiroteo en El Dorado

Otro de los videos permite observar a varias personas cerca del lugar donde ocurrió el hecho.

En la grabación aparecen ciudadanos mirando hacia la zona de los vehículos, mientras varios policías permanecen alrededor de la escena. En este registro también se observan dos taxis, que podrían estar relacionados con el enfrentamiento, aunque todavía no existe información oficial que permita confirmar qué papel tuvo cada vehículo.

Por ahora, se mantienen como información preliminar los detalles conocidos sobre el origen de la balacera. Blu Radio había reportado inicialmente que una discusión entre taxistas habría desencadenado los disparos.

Video muestra a personas corriendo dentro de El Dorado

Otra grabación registra el interior de la terminal aérea y da cuenta de la reacción de algunas personas ante lo que estaba ocurriendo.

Quien graba el video afirma: “Están haciendo disparos en el aeropuerto… Están sonando disparos, ¿cierto?”. En las imágenes se observa además a personas desplazándose rápidamente por el lugar.

La balacera causó preocupación entre pasajeros y personas que se encontraban en el sector del aeropuerto. Hasta el momento, la información preliminar conocida no reportaba personas lesionadas.

El caso permanece en desarrollo mientras las autoridades establecen qué ocurrió, quiénes participaron en el enfrentamiento y cuál fue el origen de los disparos.

* Pulzo.com se escribe con Z