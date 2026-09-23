La familia de Pedro Nel Serrano, un hombre de aproximadamente 50 años que trabajaba como conductor de una plataforma digital, intenta esclarecer qué ocurrió después de su desaparición en Soacha. El hombre fue visto por última vez durante la madrugada del domingo 20 de septiembre y, un día después, fue encontrado sin vida dentro de un canal de aguas negras en el barrio Alamedas de Timiza, en Kennedy, Bogotá.

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Su hermana, Flor Ángela Serrano, habló con El Tiempo y entregó detalles sobre la angustia que ha vivido la familia desde que perdió contacto con Pedro Nel y conoció posteriormente la noticia de su muerte.

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Según el reporte conocido, hacia las 6:36 de la mañana del lunes 21 de septiembre una patrulla fue alertada sobre la presencia de una persona sin vida dentro de un caño ubicado en la calle 40 Sur con carrera 72H Bis.

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Inicialmente, las autoridades encontraron a un hombre cuya identidad todavía no había sido establecida. Personas que transitaban por el sector habían advertido sobre el cuerpo y, de manera preliminar, se habló de posibles golpes y amarres en los brazos. Horas después se confirmó que se trataba de Pedro Nel Serrano, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

Flor Ángela confirmó a El Tiempo que la información que recibió sobre las condiciones en las que encontraron a su hermano coincidía con los reportes iniciales.

“Lo encontraron ayer, golpeado”, manifestó la mujer.

Al ser consultada específicamente por los posibles amarres y signos de violencia, respondió: “Así fue”.

La familiar también aseguró que, según la información que ha recibido hasta el momento, a Pedro Nel lo habrían torturado y posteriormente le habrían quitado el vehículo en el que trabajaba.

Estas afirmaciones hacen parte del testimonio entregado por la familia y deberán ser contrastadas y establecidas por las autoridades dentro de la investigación.

Flor Ángela explicó que su hermano se dedicaba al transporte mediante una plataforma digital.

“Mi hermano trabaja en Uber”, contó la mujer.

Además, señaló que Pedro Nel ya había sido víctima de un hecho de inseguridad. Según su relato, aproximadamente un mes antes le habían robado un vehículo. En esta oportunidad, el automóvil que utilizaba para trabajar también desapareció. Se trata de un Chevrolet Sail gris, de placas CRT-526, registrado en Bogotá y que, de acuerdo con la información consignada en el cartel de búsqueda, no contaba con GPS.

La familia teme que el robo del vehículo esté relacionado con lo ocurrido, aunque las circunstancias todavía son materia de investigación.

Pedro Nel fue visto por última vez alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 20 de septiembre, en el sector de Terreros, en Soacha. Posteriormente, su cuerpo apareció en un canal de aguas negras de Kennedy, lo que abrió otro interrogante para los investigadores: ¿Cómo llegó desde Soacha hasta ese punto de Bogotá?

César Restrepo, secretario de Seguridad Ciudadana de Bogotá, explicó a Citytv que el caso comenzó en el municipio vecino y posteriormente se produjo el hallazgo en la capital.

“Es un hecho delictivo que ocurre en el municipio de Soacha y después del registro hacemos el hallazgo del cuerpo sin vida en Bogotá”, explicó el funcionario.

El secretario señaló que el CTI de la Fiscalía asumió la investigación y tendrá que determinar las circunstancias del traslado del cuerpo y establecer qué ocurrió durante las horas en las que Pedro Nel permaneció desaparecido.

Mientras avanza la investigación, la familia espera que Medicina Legal entregue el cuerpo y que sea asignado un fiscal para continuar con el proceso. Flor Ángela expresó el dolor que ha dejado la muerte de su hermano y pidió que el caso sea esclarecido.

“Mi hermano no merecía eso. Él solo trabajaba, se ganaba la vida trabajando y alguien se la arrebató vilmente”.

La mujer agregó, al referirse a las condiciones en las que habría sido encontrado: “Torturado y tirado al caño”.

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Por ahora, el vehículo que utilizaba Pedro Nel continúa siendo otro de los elementos clave dentro de las pesquisas. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió con el Chevrolet Sail y si existe alguna relación entre su desaparición y el homicidio.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para establecer las causas de la muerte, identificar a los responsables y reconstruir los hechos desde la desaparición en Soacha hasta el hallazgo del cuerpo en Kennedy.

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