El caso por el asesinato de Natalia Villalba, modelo cucuteña de 31 años, tiene nuevos detalles luego de que Noticias RCN revelara videos que hacen parte de las pruebas recopiladas por la Fiscalía contra el ciudadano británico, señalado de ser el responsable del crimen.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el canal de noticias, las grabaciones permiten reconstruir los movimientos del hombre desde su llegada al conjunto residencial Morph, en el norte de Bogotá, hasta el momento en que salió del lugar después de permanecer varias horas en el apartamento donde estaba la víctima.

(Le puede interesar: Manos y dedos quemados: mamá de Natalia Villalba dio detalles de cómo encontraron el cuerpo de su hija)

La investigación estableció que Foster ingresó al edificio el pasado 18 de junio. Según el noticiero, el primer registro aparece a las 9:55 de la mañana, cuando llegó a la recepción, presentó sus documentos y preguntó por la autorización para subir al apartamento 702.

Lee También

En las imágenes, el señalado aparece con un saco vinotinto, jean claro, zapatos blancos, una gorra oscura y una maleta. Los vigilantes permitieron su ingreso después de comunicarse con Natalia Villalba, quien finalmente autorizó que subiera.

A las 10:08 de la mañana, una cámara lo captó saliendo del ascensor en el séptimo piso y caminando hasta el apartamento. Allí tocó la puerta en varias oportunidades antes de ingresar.

Los movimientos de Matthew Foster después del crimen

Según la reconstrucción divulgada por Noticias RCN, Matthew Foster permaneció aproximadamente dos horas y 35 minutos dentro del apartamento. Luego apareció nuevamente en el pasillo y, antes de salir, habría revisado que no hubiera personas cerca.

(Lea también: Giro en caso de Natalia Villalba con nuevo detalle sobre el objeto usado en el crimen)

El medio de comunicación señaló que para ese momento el hombre ya llevaba una vestimenta diferente a la que tenía cuando entró al conjunto. Además, habría trasladado el cuerpo de Natalia Villalba hasta el baño y posteriormente lo habría introducido en una maleta, según la investigación citada por el canal.

Las grabaciones también muestran que el señalado salió del apartamento y caminó hacia el depósito de basuras para verificar dónde estaba ubicado. Después regresó al inmueble y, cuatro minutos más tarde, volvió a salir con una bolsa blanca que depositó en ese lugar.

A las 12:49 de la tarde se registró otro movimiento. El noticiero indicó que el extranjero salió nuevamente con varias bolsas de diferentes tamaños y colores. Sin embargo, durante ese recorrido habría notado que de una de ellas se derramó un líquido sobre el piso.

Habría limpiado el pasillo con una toalla

Las imágenes divulgadas por Noticias RCN muestran que el hombre se quedó mirando el suelo y, aparentemente preocupado por el líquido, utilizó un elemento que llevaba consigo para limpiar el pasillo.

El canal de noticias indicó que se trataba de una toalla o trapo de color oscuro, con el que habría intentado retirar el líquido antes de deshacerse posteriormente de ese elemento.

Para la Fiscalía, estas acciones hacen parte de los elementos que sustentan la acusación contra }Foster por el crimen de Natalia Villalba y por el presunto ocultamiento de pruebas. El señalado no aceptó los cargos y el proceso continuará en la justicia.

Finalmente, hacia la 1:02 de la tarde, el hombre tomó nuevamente el ascensor y salió del conjunto con la misma maleta con la que había ingresado horas antes.

Según las imágenes reveladas por el medio, al llegar a la recepción se despidió de los vigilantes con aparente tranquilidad y abandonó el edificio, mientras avanzaba la investigación por la muerte de la modelo.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.