La captura de Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico señalado dentro de la investigación por el feminicidio de la modelo cucuteña Natalia Villalba Angarita, abrió una nueva etapa en el caso que ha causado atención en Colombia y el exterior. Mientras avanzan los trámites para su traslado y judicialización, comenzaron a conocerse detalles sobre los antecedentes del extranjero y los elementos que autoridades británicas encontraron años atrás durante un allanamiento a su vivienda.

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La investigación tomó fuerza luego de que Foster-Smith, de 46 años, fuera detenido el pasado 26 de junio en el aeropuerto de Quito (Ecuador), cuando intentaba salir hacia Europa. La captura se produjo en coordinación entre autoridades ecuatorianas, la Fiscalía colombiana y organismos judiciales de Bogotá.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el extranjero negó cualquier participación en el crimen y sostuvo que el día de los hechos estaba en un establecimiento viendo un partido entre Inglaterra y Croacia.

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Sin embargo, la Fiscalía colombiana sostiene que existen elementos materiales que lo ubican como una de las principales piezas dentro del expediente por el asesinato de Villalba.

Uno de los aspectos que volvió a quedar bajo la lupa corresponde a antecedentes judiciales de Foster-Smith en el Reino Unido.

Según documentación conocida y registros de procesos judiciales británicos, años atrás autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble vinculado al ciudadano británico, ubicado en Poole, una ciudad costera del sur de Inglaterra donde también desarrollaba actividades empresariales.

Durante esa diligencia fueron incautados teléfonos celulares, tarjetas SD y memorias USB, dispositivos que posteriormente fueron sometidos a análisis forense.

De acuerdo con los resultados citados por el medio colombiano, los investigadores encontraron contenido íntimo relacionado con una expareja, además de archivos que, según el expediente, habrían sido utilizados para ejercer presión y acoso digital.

También se habría identificado material de contenido íntimo almacenado y compartido por medios electrónicos.

Ese caso terminó con una condena judicial que derivó, además, en consecuencias profesionales para Foster-Smith, quien ejercía como médico y posteriormente fue retirado del registro profesional en el Reino Unido.

La revisión de antecedentes tomó relevancia porque, según el expediente citado por El Tiempo, Foster-Smith volvió a ser investigado posteriormente por nuevos episodios relacionados con acoso hacia otra mujer.

Dentro de ese proceso apareció el testimonio de un amigo identificado como Nick Robinson, quien aseguró ante la justicia británica haber recibido mensajes preocupantes y fotografías enviadas por el extranjero.

Según la declaración incluida en el expediente, Foster habría expresado ideas violentas relacionadas con relaciones sentimentales fallidas.

Esos antecedentes derivaron en nuevas decisiones judiciales y medidas de control sobre el ciudadano británico, incluyendo restricciones de contacto y seguimiento policial.

El caso tomó un giro definitivo tras el hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, de 36 años, encontrado el 22 de junio dentro del apartamento 702 del edificio Morph, en el barrio El Chicó, en Bogotá.

Según el expediente, el cuerpo fue encontrado dentro de una maleta gris ubicada en la ducha del inmueble de alojamiento temporal.

La reconstrucción realizada por las autoridades incluye revisión de cámaras, registros de ingreso y análisis de dispositivos electrónicos.

El Tiempo reveló que Foster-Smith aparece en registros del edificio y que habría sido una de las últimas personas vistas ingresando y saliendo del lugar.

Además, los investigadores trabajan sobre equipos electrónicos recuperados del apartamento, incluido el computador y otros dispositivos que podrían ayudar a reconstruir contactos, comunicaciones y movimientos previos al crimen.

Fuentes judiciales citadas por el medio señalaron que también se busca establecer cómo se produjo el contacto entre el ciudadano británico y la modelo colombiana, quien —según testimonios entregados a la Fiscalía— viajaba con frecuencia al exterior.

(Vea también: Dicen qué podría pasar con el británico capturado por el asesinato de Natalia Villalba)

Mientras avanzan las diligencias internacionales, la Fiscalía colombiana busca que el extranjero responda en el país por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Por ahora, las autoridades continúan cruzando videos, testimonios, movimientos migratorios y evidencia digital para esclarecer uno de los casos que más interrogantes ha dejado en los últimos días.

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