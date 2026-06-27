El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, de 46 años, ya se encuentra en Colombia para responder ante la justicia por el crimen de la modelo Natalia Villalba, un caso que causó conmoción en Bogotá durante los últimos días.

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(Ver también: “Un hacha”: nueva evidencia en contra del británico buscado por el caso de Natalia Villalba)

El extranjero llegó a la capital del país en la noche de este sábado 27 de junio, luego de ser trasladado desde Ecuador en medio de un amplio operativo coordinado entre las autoridades de ambos países e Interpol. Su captura se produjo cuando, según la investigación, buscaba abandonar Suramérica y llegar a Londres para evadir a la justicia.

Las autoridades lo consideran el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, una joven oriunda de Cúcuta que fue encontrada sin vida en un apartamento del edificio Morph, ubicado en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió dentro del apartamento 702 de ese complejo residencial. Los elementos recopilados por los investigadores apuntan a que, tras la agresión que acabó con la vida de la mujer, el ciudadano británico habría alterado la escena para dificultar el trabajo de las autoridades.

Entre las evidencias recolectadas figura que el cuerpo de la víctima habría sido ocultado dentro de una maleta, la cual fue dejada en una de las duchas del apartamento con la aparente intención de eliminar rastros que comprometieran al sospechoso.

Cómo fue la fuga de Matthew Ashley Foster Smith

La investigación también permitió establecer el recorrido que siguió Foster Smith después de los hechos. Según las autoridades, tres días después del presunto feminicidio cruzó la frontera con Ecuador por el puente internacional de Rumichaca y continuó su viaje hasta Quito.

Fue precisamente en la capital ecuatoriana donde terminó su intento de fuga, luego de que las autoridades ubicaran su paradero y adelantaran el operativo de captura.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que el británico habría tratado de ocultar su verdadera identidad. Durante el procedimiento le encontraron documentos con el nombre de Martinson Foster, en los que aseguraba haber nacido en Cambridge, Inglaterra.

Sin embargo, las verificaciones posteriores determinaron que esa documentación sería falsa y que presuntamente hacía parte de una estrategia para despistar a las autoridades y evitar que se conocieran antecedentes judiciales en su país de origen.

Información conocida previamente indica que el hoy procesado ya había sido condenado en el Reino Unido a dos años y dos meses de prisión por un caso relacionado con acoso.

(Ver también: Él es Matthew, el extranjero involucrado en el asesinato de Natalia Villalba: tiene oscuro prontuario)

Con su llegada a Bogotá comenzará formalmente el proceso judicial en su contra. La Fiscalía le imputará el delito de feminicidio agravado, una conducta que en Colombia contempla penas que pueden ir de los 40 a los 50 años de prisión, si un juez llega a declararlo responsable.

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