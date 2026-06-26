El caso de Natalia Villalba dio un giro luego del primer pronunciamiento de Matthew Foster, prófugo de la justicia y enlodado la muerte de la mujer de 36 años, hallada dentro de una maleta en el apartamento 702 del edificio Morph, norte de Bogotá.

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El ciudadano británico dio a conocer que, cuando ocurrió el crimen de la modelo, estaba en un bar de la capital para ver el partido de Inglaterra contra Croacia por el Mundial, disputado el miércoles 17 de junio a las 3 p. m. (hora colombiana). En las declaraciones, reveladas por el diario inglés The Sun, el hombre de 46 años añadió que solo fue allí por el duelo y comer una hamburguesa con una Coca-Cola.

Sumado a ello, complementó su argumento para demostrar que no estaba en el edificio cuando ocurrió el crimen con una foto en la que sostiene una cerveza delante de un televisor que transmite el partido. En la imagen que publicó el medio inglés se ve en la terraza de un establecimiento y son horas de la tarde.

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“No fui yo; estaba viendo a Inglaterra”, dijo Matthew Foster en The Sun.

Pese a sus explicaciones, aún no hay pruebas contundentes que lo desvinculen con el caso, sobre todo porque huyó vía terrestre a la frontera con Ecuador y no dijo por qué viajó hasta el sur del país. Sumado a ello, se le vio llegar al apartamento donde encontraron a Villalba el 17 de junio y, según las investigaciones iniciales, salió de allí el domingo 21.

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Precisamente, las cámaras de seguridad lo muestran saliendo del lujoso apartamento 702 del Chicó, en Chapinero, y ese domingo lo vieron por los pasillos para llevar a la lavandería del lugar unas bolsas negras y sábanas.

Sumado a ello, la familia de Natalia Villalba aseguró en El Tiempo que la víctima dejó de contestar el celular desde la mañana del jueves 18 de junio, día siguiente del que Foster entró al inmueble.

Antecedentes de Matthew Foster, implicado en muerte de Natalia Villalba

El ciudadano británico fue condenado a 2 años y 2 meses de cárcel en su país natal por acoso. Esto se dio luego de que lo declararon culpable de haber hostigado y amenazado a dos exnovias.

Este hombre habría entrado a Colombia el 16 de junio y las autoridades ya emitieron circular de Interpol para encontrarlo y determinar si es el principal culpable del asesinato de la cucuteña. En el caso también hay un estadounidense implicado, quien también estuvo en el edificio Morph cuando la modelo estaba allí y de quien tampoco se sabe su paradero.

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