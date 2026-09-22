Los conductores de vehículos particulares en Bogotá deberán estar atentos a la rotación del pico y placa durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026. La restricción opera de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, según la programación de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Esta semana, la medida alternará entre dos grupos de placas. Los vehículos cuyo último número sea 1, 2, 3, 4 o 5 podrán circular el lunes 21, miércoles 23 y viernes 25 de septiembre.

Por su parte, los automóviles con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán autorización para movilizarse el martes 22 y jueves 24.

Esto significa que los conductores del segundo grupo tendrán restricción durante tres días de la semana, mientras que los del primero deberán dejar el vehículo en casa durante martes y jueves, salvo que apliquen excepciones establecidas por las autoridades.

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Quienes necesiten movilizarse en un día restringido pueden consultar las condiciones del Pico y Placa Solidario, que permite solicitar un permiso bajo determinadas condiciones.

La Secretaría recomienda realizar estos trámites únicamente mediante canales oficiales para evitar posibles estafas.

Antes de salir, los conductores deben verificar el último dígito de su placa, el día autorizado y el horario de la restricción.

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