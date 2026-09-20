El caso por la muerte de un guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Terreros, en Soacha, sumó nuevos detalles durante el proceso judicial contra los dos señalados por el crimen.

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De acuerdo con el contexto entregado sobre el último informe de Noticias Caracol, la Fiscalía señaló que Deibi Gabriel Acevedo Sánchez, señalado de atacar al trabajador, es de nacionalidad venezolana y estaría de manera ilegal en Colombia.

El ente acusador también habría indicado que Acevedo Sánchez y su pareja, Anngi Natalia Díaz Sierra, tienen antecedentes por hurto agravado.

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Los dos son procesados por la muerte del guarda, quien fue atacado durante la mañana del pasado 18 de septiembre.

Así ocurrió el ataque en la estación Terreros

Según la Fiscalía, el trabajador habría impedido que Acevedo Sánchez y Díaz Sierra ingresaran a la estación sin cancelar el valor del pasaje.

En medio de la situación, Acevedo Sánchez, presuntamente, atacó al guarda con una navaja, mientras Díaz Sierra habría instigado a su pareja para que continuara con la agresión.

Después del ataque, otras personas que prestaban seguridad en la estación trasladaron al trabajador a un centro asistencial. Sin embargo, murió debido a la gravedad de la lesión.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a Acevedo Sánchez y Díaz Sierra en vía pública y les incautó el arma blanca. Posteriormente, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado.

Un guarda de seguridad de la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha (Cundinamarca), murió luego de ser agredido con un arma cortopunzante, presuntamente por Deibi Gabriel Acevedo Sánchez, quien habría actuado con la instigación de su compañera, Anngi Natalia Díaz Sierra.… pic.twitter.com/KRAYxWZdlQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 20, 2026

Los dos procesados no aceptaron los cargos.

Finalmente, una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La información sobre la nacionalidad, la situación migratoria y los antecedentes corresponde a lo expuesto por la Fiscalía, según el informe mencionado de Noticias Caracol.

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