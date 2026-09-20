Escrito por:  Redacción Bogotá
Sep 20, 2026 - 7:45 am

En la mañana del pasado viernes, 18 de septiembre, se presentó una grave situación en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca. Una pareja iba a tratar de meterse al sistema sin pagar su pasaje, por lo que unos guardas se lo impidieron.

(Ver también: Capturaron a señalados asesinos del guarda de Transmilenio: uno tenía oscuro prontuario)

En ese momento, la pareja comenzó a insultar y amenazar a los guardas, hasta que en un momento el hombre sacó un arma cortopunzante, atacó a Cristian Garzón, que tenía solo 27 años, y lo asesinó.

Minutos después las autoridades dieron la captura de los dos presuntos responsables de este lamentable hecho, que fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra.

Lee También

En las últimas horas salió a la luz el video en el que se evidencia cómo ocurrieron los hechos, pues primero se ve a Garzón evitando que esta pareja entre a la estación por las puertas sin pagar y luego, el momento del ataque sobre la vía de Transmilenio.

Debido a esta situación, la pareja fue llevada a juicio ante un juez de control de garantías, donde ninguno de los dos aceptó los cargos por los que se les imputa. Sin embargo, la determinación fue judicializarlos y enviarlos a un centro carcelario mientras se determina una sentencia oficial.

Este fue el momento del juicio:

Este es un hecho que ha conmocionado a la comunidad tanto de Bogotá como de Soacha, puesto que al final al guarda de Transmilenio le quitaron la vida por hacer pagar a la pareja poco más de 3.500 pesos.

(Ver también: “Se me murió en las manos”: doloroso relato de cómo fue asesinado guarda en estación de Transmilenio)

La comunidad exige justicia por el asesinato de Cristian Garzón, quien solamente estaba haciendo su trabajo y eso hizo que lo asesinaran en plena vía del Transmilenio.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

LO ÚLTIMO