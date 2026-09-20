En la mañana del pasado viernes, 18 de septiembre, se presentó una grave situación en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca. Una pareja iba a tratar de meterse al sistema sin pagar su pasaje, por lo que unos guardas se lo impidieron.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Capturaron a señalados asesinos del guarda de Transmilenio: uno tenía oscuro prontuario)

En ese momento, la pareja comenzó a insultar y amenazar a los guardas, hasta que en un momento el hombre sacó un arma cortopunzante, atacó a Cristian Garzón, que tenía solo 27 años, y lo asesinó.

Minutos después las autoridades dieron la captura de los dos presuntos responsables de este lamentable hecho, que fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra.

Lee También

En las últimas horas salió a la luz el video en el que se evidencia cómo ocurrieron los hechos, pues primero se ve a Garzón evitando que esta pareja entre a la estación por las puertas sin pagar y luego, el momento del ataque sobre la vía de Transmilenio.

#OBSERVE. Cám/seguridad captó instante en que guarda en una estación del sistema @TransMilenio es lo asesinado. El trágico suceso hoy es materia de rigurosa investigación por parte de las autoridades que el mismo día del crimen capturaron al asesino y a la mujer que lo acompañaba… pic.twitter.com/g73KVYfaf6 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 20, 2026

Debido a esta situación, la pareja fue llevada a juicio ante un juez de control de garantías, donde ninguno de los dos aceptó los cargos por los que se les imputa. Sin embargo, la determinación fue judicializarlos y enviarlos a un centro carcelario mientras se determina una sentencia oficial.

Este fue el momento del juicio:

Un guarda de seguridad de la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha (Cundinamarca), murió luego de ser agredido con un arma cortopunzante, presuntamente por Deibi Gabriel Acevedo Sánchez, quien habría actuado con la instigación de su compañera, Anngi Natalia Díaz Sierra.… pic.twitter.com/KRAYxWZdlQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 20, 2026

Este es un hecho que ha conmocionado a la comunidad tanto de Bogotá como de Soacha, puesto que al final al guarda de Transmilenio le quitaron la vida por hacer pagar a la pareja poco más de 3.500 pesos.

(Ver también: “Se me murió en las manos”: doloroso relato de cómo fue asesinado guarda en estación de Transmilenio)

La comunidad exige justicia por el asesinato de Cristian Garzón, quien solamente estaba haciendo su trabajo y eso hizo que lo asesinaran en plena vía del Transmilenio.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)