Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cristián David Garzón Castro, un joven de 27 años y guarda de seguridad de la empresa Top Guard Ltda., perdió la vida este viernes 18 de septiembre durante su trabajo en la estación Terreros, ubicada en Soacha. Padre de un bebé de apenas 18 meses, Garzón se encontraba en cumplimiento de sus funciones cuando se presentó un intento de ingreso irregular al sistema de transporte masivo TransMilenio. De acuerdo con la información disponible, una pareja habría tratado de evadir el pago del pasaje y, en medio de la confrontación, una de las compañeras de Garzón fue agredida, situación en la que él intervino para prestarle ayuda.

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El contexto de la tragedia revela que Garzón ya había enfrentado anteriormente situaciones peligrosas en el ejercicio de su labor. Según los datos recopilados acerca del caso, poco antes de este fatídico evento, el joven se había visto involucrado en una agresión similar, también relacionada con usuarios que intentaban entrar de manera irregular al sistema de transporte. Por ese motivo, había recibido incapacidad y apenas cuatro días antes de su muerte se había reincorporado a sus funciones en la estación Terreros.

Durante el altercado reciente, según testimonios de los testigos, uno de los agresores sacó un arma blanca y atacó a Garzón en el tórax. Aunque sus compañeros reaccionaron rápidamente y lograron trasladarlo a un centro médico cercano, las heridas resultaron fatales y se confirmó su fallecimiento poco después. Esta situación generó conmoción tanto entre quienes lo conocían, como entre sus colegas y allegados. Una persona cercana describió a Cristián como "un héroe" y lamentó profundamente que hubiera sido él quien intervino, subrayando la valentía demostrada al defender a su compañera.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los dos presuntos responsables del ataque fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de investigar las circunstancias exactas del crimen y establecer las correspondientes responsabilidades penales. El caso plantea interrogantes sobre la seguridad de los empleados que trabajan en sistemas de transporte masivo y las condiciones de riesgo a las que se ven expuestos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Cristián David Garzón Castro y cuál fue el contexto de su muerte?

Cristián David Garzón Castro era un joven de 27 años que trabajaba como guarda de seguridad para la empresa Top Guard Ltda. en la estación Terreros, en Soacha. Padre de un bebé de 18 meses, perdió la vida el 18 de septiembre tras ser herido con arma blanca mientras intervenía en un altercado causado por una pareja que intentó ingresar sin pagar al sistema TransMilenio. Garzón intervenía para auxiliar a una compañera que estaba siendo agredida en ese momento.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el asesinato de Cristián Garzón en Soacha?

Las autoridades confirmaron la captura de las dos personas señaladas de estar involucradas en el ataque que terminó con la vida de Cristián David Garzón. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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