Por: El Espectador

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Cinco exfuncionarios y un contratista del municipio de Medellín fueron formalmente acusados por la Fiscalía General de la Nación en relación con presuntas irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo que supera los 16.000 millones de pesos colombianos. De acuerdo con la información proporcionada por el ente investigador, el convenio tenía como objetivo la recuperación, mantenimiento e intervención de vías destinadas al transporte público en distintos sectores de la ciudad, específicamente en la comuna 10 y en barrios como Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.

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Los implicados en este proceso judicial, según la Fiscalía, son el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

Según detalló la Fiscalía, el contrato fue firmado entre el 28 y el 29 de junio de 2023. El acuerdo contemplaba la ejecución de obras como la demolición de estructuras, movimientos de tierra, excavaciones, construcción y adecuación de andenes y bahías, además de labores de mantenimiento y reparación de los pavimentos. Sin embargo, la investigación reveló que la Secretaría de Movilidad, entidad que celebró el contrato, no tenía competencias legales para contratar obras civiles de esa naturaleza, ya que su función principal está relacionada con la semaforización y señalización vial. En este tipo de intervenciones, la autoridad competente era la Secretaría de Infraestructura Física, en coordinación con la Secretaría de Servicios y Suministros.

La Fiscalía señaló también deficiencias en la documentación y los estudios previos que justificaban la contratación. Se detectó la falta de un soporte suficiente sobre el presupuesto oficial, así como la ausencia de justificación adecuada en el valor total del contrato. Adicionalmente, se evidenció que la contratación se hizo de manera directa bajo la Ley de Garantías, cuando debía convocarse una licitación pública, lo que vulneraría las normas que regulan la transparencia en procesos contractuales.

El ente investigador sostuvo que Torres Ojeda habría avanzado en la firma del contrato con pleno conocimiento de las irregularidades, mientras que Zuleta Estrada intervino en el proceso sin verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales. Por su parte, Cuervo Sánchez habría otorgado viabilidad jurídica sin el análisis debido, y López Giraldo y Ortega Mateos certificaron documentación cuyo cumplimiento no estaba plenamente demostrado. Por estos hechos, todos fueron acusados del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y subsiste un cargo adicional contra Torres Ojeda por falsedad ideológica en documento público.

¿Cuáles son las posibles consecuencias de un proceso por contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Colombia?

En Colombia, un proceso por contrato sin cumplimiento de requisitos legales puede acarrear sanciones tanto penales como administrativas para los responsables. Este delito implica que los funcionarios o contratistas ignoraron normativas esenciales durante la contratación, lo que puede conducir a penas privativas de la libertad, inhabilidades para ejercer cargos públicos y multas de acuerdo con el alcance de las irregularidades y el daño al patrimonio público.

¿Por qué es importante la competencia de las entidades en los procesos de contratación pública?

La competencia de las entidades en los procesos de contratación pública garantiza que cada dependencia actúe dentro de los límites de sus atribuciones legales, previniendo errores y posibles actos de corrupción. Cuando una entidad contrata fuera de su capacidad legal, se vulneran principios de transparencia y eficiencia, dificultando la fiscalización y el control sobre los recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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