Una nueva imagen de Wadith Manzur permitió conocer cómo luce el excongresista después de su llegada a la cárcel La Picota, en Bogotá, donde permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial relacionado con el escándalo de la UNGRD.

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(Vea también: Traslado de Wadith Manzur a La Picota: decisión del presidente De la Espriella frente a acusaciones por corrupción en la Ungrd)

La fotografía, conocida este jueves 17 de septiembre, corresponde al registro realizado tras su ingreso al establecimiento penitenciario. En ella aparece Manzur de frente y junto a la escala utilizada para la identificación y registro de los internos.

El exrepresentante a la Cámara fue trasladado el miércoles 16 de septiembre desde la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permanecía recluido, hasta La Picota, por decisión del Gobierno. El traslado se produjo después de la orden presidencial de revisar los casos de personas privadas de la libertad en instalaciones policiales o militares.

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La imagen se conoció un día después de su llegada al centro penitenciario y constituye el primer registro público de Manzur en La Picota.

¿Por qué Wadith Manzur está preso?

Manzur permanece privado de la libertad por el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado 11 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte decidió acusarlo por el delito de cohecho impropio y mantener la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

El caso está relacionado con las investigaciones por el manejo de recursos de la UNGRD. Manzur fue señalado dentro de ese proceso y posteriormente elegido senador, aunque no ha podido asumir el cargo debido a su situación judicial.

Su permanencia en la Escuela de Carabineros había antecedido al traslado a La Picota. Ese cambio se produjo después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara que revisaría las condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones policiales o instalaciones militares.

Se conoció la imagen de la reseña de Wadith Manzur, procesado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, tras su ingreso a la cárcel La Picota. Siga la transmisión en vivo de Noticias Caracol 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/RIxB4xZA7a — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 18, 2026

Así fue el traslado a La Picota

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a Manzur el miércoles 16 de septiembre. El procedimiento puso fin a su permanencia en la Escuela de Carabineros y lo llevó al establecimiento penitenciario de Bogotá.

La decisión también alcanzó a Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada, quien se encontraba recluido en el mismo lugar y fue llevado a La Picota. En su caso, la Corte Suprema le impuso una condena de siete años de prisión por peculado por apropiación, según informó Semana.

La primera fotografía de Manzur en el centro penitenciario se conoce mientras continúa el proceso ante la Corte Suprema, que deberá avanzar en las diferentes etapas judiciales antes de establecer una decisión definitiva sobre su responsabilidad en los hechos investigados.

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