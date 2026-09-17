El mundo de la televisión y la música recibió con sorpresa la noticia de la muerte de Ben Saunders, cantante neerlandés que hizo historia al convertirse en el primer ganador de ‘The Voice of Holland’, la versión original del reconocido formato internacional.

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El artista, de 43 años, fue encontrado sin vida el martes 15 de septiembre en Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem, en Países Bajos. Su desaparición había sido reportada ese mismo día, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

La noticia fue confirmada por su hermano, Dean Saunders, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales. En su publicación expresó el dolor de la familia y pidió respeto por el momento que atraviesan tras la muerte del cantante.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ben Saunders?

Hasta el momento, las autoridades de Países Bajos no han establecido públicamente la causa de muerte de Saunders. La Policía informó que no se investiga el caso como un crimen y descartó la participación de terceras personas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue localizado durante el operativo de búsqueda en el lago recreativo. Según los reportes publicados por medios internacionales, el hallazgo ocurrió alrededor de la 1:20 p. m., hora local.

Por ahora, cualquier versión sobre las circunstancias específicas del fallecimiento debe tomarse con cautela, pues las autoridades todavía no han entregado una explicación definitiva sobre lo ocurrido.

Ben Saunders hizo historia en ‘The Voice of Holland’

Saunders alcanzó reconocimiento en 2011, cuando participó en la primera temporada de ‘The Voice of Holland’. Su presentación en las audiciones a ciegas fue con ‘Use Somebody’, canción de Kings of Leon, y su interpretación le permitió avanzar en la competencia hasta quedarse con el título.

Su triunfo lo convirtió en el primer ganador de la historia de ‘The Voice‘, formato que posteriormente llegó a numerosos países con distintas versiones. Después de su participación en el programa, continuó con su carrera musical y publicó los álbumes ‘You Thought You Knew Me By Now y Heart & Soul’.

El cantante también mantuvo vínculos con la televisión y, años después, participó en el programa neerlandés ‘Avastars’. Además, desarrolló una segunda faceta profesional como tatuador en Arnhem.

La muerte de Saunders fue lamentada por familiares, seguidores y personas relacionadas con su paso por el programa. Entre quienes reaccionaron estuvo Marco Borsato, quien fue uno de sus entrenadores durante la primera temporada del ‘reality’.

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