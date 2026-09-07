Hay luto en el fútbol profesional colombiano. En la mañana de este lunes, 9 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Jorge Bermúdez, padre del recordado defensa de la Selección Colombia y Boca Juniors, el ‘Patrón’ Bermúdez.

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Jorge Enrique, quien también fue jugador profesional en el fútbol profesional colombiano, era conocido como ‘El hacha’ por su aguerrida y hasta agresiva forma de disputar los balones, destacando, sobre todo, en el Deportes Quindío, pues disputó un total de 608 compromisos entre 1967 y 1984. Además, jugó algunos partidos más con Independiente Santa Fe y el Deportivo Pereira.

Ante esta dolorosa noticia, el exfutbolista Jorge Bermúdez, ‘El patrón’, subió una publicación en sus redes sociales, lamentando la pérdida y dedicándole unas sentidas palabras a su padre.

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“Querido viejo, ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo, y el motor que empujó mi vida”, comenzó escribiendo Bermúdez.

Y agregó: “Tus valores, tu alegría, y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”.

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Cabe recordar que esta es una dolora pérdida porque Jorge Enrique siempre empujó a su hijo a ser futbolista, logrando mejores resultados de los esperados, pues ‘El patrón’ es ídolo de uno de los equipos más importantes del mundo como lo mes Boca Juniors de Argentina.

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Por lo pronto no se conocen más detalles de cómo y dónde será la velación del exfutbolista colombiano, pero se espera que haya un acompañamiento masivo sobre todo por lo que hizo en el equipo del Quindío, del que es uno de los máximos referentes en su historia.

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