El fútbol colombiano está de luto por la muerte de Jorge Enrique Bermúdez, conocido como ‘El Hacha’, quien falleció este lunes 7 de septiembre de 2026 a los 78 años en Armenia, Quindío. El exfutbolista es recordado como una de las grandes figuras en la historia del Deportes Quindío, club con el que disputó más de 600 partidos.

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La noticia fue difundida por el periodista deportivo Quique Barona, quien destacó la trayectoria del defensor y su importancia para el equipo quindiano. Bermúdez hizo prácticamente toda su carrera en el Deportes Quindío, donde alcanzó 608 apariciones entre 1967 y 1984, cifra que lo mantiene como el jugador con más partidos en la historia de la institución.

Su estilo de juego también quedó ligado al apodo que lo acompañó durante su carrera. Como defensor, se caracterizó por una marca fuerte, un carácter aguerrido y una manera directa de disputar cada balón, características que hicieron que los aficionados lo identificaran como ‘El Hacha’.

Además de su extensa etapa en el conjunto de Armenia, Bermúdez tuvo pasos por Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, completando una carrera que lo convirtió en uno de los referentes del fútbol del Eje Cafetero.

Pero su nombre también quedó relacionado con otra reconocida figura del fútbol colombiano. Jorge ‘El Hacha’ Bermúdez era el padre de Jorge Hernán Bermúdez Morales, conocido como ‘El Patrón’, histórico defensor colombiano que brilló especialmente con Boca Juniors y que también vistió la camiseta de la Selección Colombia.

La relación entre ambos trascendió el vínculo familiar y quedó marcada por el fútbol. Padre e hijo compartieron una pasión por la defensa y dejaron sus propios capítulos en la historia del balompié colombiano.

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Con su muerte desaparece uno de los jugadores más representativos del Deportes Quindío. Sus más de seis centenares de partidos con el club y el recuerdo de una época en la que se convirtió en capitán y referente hacen que ‘El Hacha’ Bermúdez ocupe un lugar especial entre las figuras históricas del equipo.

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