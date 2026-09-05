Por: Caracol TV

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El fútbol profesional colombiano no para de sorprender y ser surrealista. En pleno partido del Torneo BetPlay II-2026 le cayó el travesaño al guardameta de Atlético FC, equipo que visitó el viernes anterior a Leones, en compromiso válido por la octava jornada del presente campeonato de ascenso.

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El insólito episodio es viral en redes y ya le da la vuelta al mundo. Este partido se llevó a cabo en tierras antioqueñas.

Todo sucedió al minuto 85 cuando Miguel Arboleda, jugador de Leones, se disponía a cobrar un penalti. A continuación pasó el inaudito momento, mismo que retrasó el lanzamiento desde el punto blanco.

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Y es que Juan Múnera, arquero de Atlético FC, se movió de lado a lado para tratar de desconcentrar al cobrador, al punto que golpeó en varias ocasiones el travesaño, que luego se cayó. El palo terminó golpeándole la cabeza al golero del cuadro visitante.

Inmediatamente, los jugadores de Leones le reclamaron al árbitro que detuvo la ejecución del penalti, hasta que se acomodara el travesaño. Luego de que pasara este percance, Arboleda erró su lanzamiento, en un juego que concluyó 0-3 para Atlético FC.

Vea acá el video de lo acontecido en Leones vs. Tigres en el Torneo BetPlay II-2026:

Pitaron un penal en un Atletico FC – Leones y antes de que lo patearan, se le cayo el travesaño encima al arquero. Creo que nunca en mi vida vi algo asi, el FPC no es serio 😭. pic.twitter.com/yhSN9dVwCF — Futbismo (@futbismo) September 5, 2026

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