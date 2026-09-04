Por: Noticiero 90 minutos

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Jorge Ramírez Gallego, llamado cariñosamente “Gallegol” en el ambiente del fútbol nacional, representa uno de los íconos indiscutibles en la historia del balompié colombiano, particularmente en Deportivo Cali. Nacido en Cali, su vínculo con este club trascendió las décadas y la estadística: su extraordinario registro de 168 goles lo dejó como máximo artillero de la institución, una marca que aún permanece imborrable en la memoria ‘azucarera’.

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Durante los años sesenta y setenta, el impacto de Gallegol fue determinante. Según información recopilada por 90 Minutos, su remate potente, el olfato de gol dentro del área y su destreza en el juego aéreo lo convirtieron en una pesadilla para los rivales. Esas virtudes futbolísticas ayudaron a Deportivo Cali a conquistar cuatro títulos de liga local bajo su influencia, dejando una herencia de compromiso y entrega que sirvió de ejemplo para las siguientes generaciones de atacantes en el panorama colombiano.

La resonancia de su legado es tal que uno de sus momentos más emblemáticos fue la inmortalización de sus pies en el museo del club, un homenaje reservado únicamente para quienes marcan una era. Si bien su mayor recorrido y gloria se registró con el conjunto ‘azucarero’, también fue parte de equipos históricos como Millonarios, Deportes Quindío y la Selección Colombia. Esto consolidó a Jorge Ramírez Gallego no solo como referente local, sino como figura que trascendió distintos escenarios deportivos nacionales.

El 90 Minutos informó sobre el fallecimiento de Gallegol a los 86 años, en Cali, luego de varios años de complicaciones de salud. Elizabeth Gallego, su hija, manifestó que la familia siempre lo rodeó de amor y cuidado. “Lo adorábamos porque un buen papá, demasiado bueno. Un buen esposo y para nosotros ha sido un golpe muy duro porque pues aunque él ya venía con sus enfermedades (...) siempre le dimos amor, nunca le faltó de parte de nosotros los hijos y los hinchas”, declaró a ese medio, poniendo el acento sobre el aprecio y respeto tanto en el ámbito familiar como en el deportivo.

Más allá de récords y estadísticas, la figura de Gallegol sigue latiendo en el ADN del club vallecaucano y de todos aquellos que vibraron con sus goles a lo largo de más de medio siglo, un legado que, de acuerdo con 90 Minutos, hoy sigue vigente entre los aficionados y las nuevas generaciones del fútbol colombiano.

¿Quién fue Jorge Ramírez Gallego, el máximo goleador histórico del Deportivo Cali?

Jorge Ramírez Gallego, conocido como Gallegol, fue un futbolista nacido en Cali que se consolidó como el mayor anotador de Deportivo Cali con 168 goles. Su carrera brilló en las décadas de 1960 y 1970, donde gracias a su habilidad, potencia de remate y efectividad en el área, ayudó al club a conquistar cuatro títulos locales, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol colombiano.

¿Por qué falleció Jorge Ramírez Gallego y cómo fue su despedida entre familiares y aficionados?

Gallegol falleció a los 86 años en Cali tras un deterioro progresivo en su estado de salud. De acuerdo con declaraciones a 90 Minutos de su hija, Elizabeth Gallego, el exjugador estuvo siempre rodeado de cariño familiar, y su muerte causó hondo pesar tanto en su familia como entre los hinchas, quienes lo recuerdan como uno de los grandes referentes del Deportivo Cali y del fútbol nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.