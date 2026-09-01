Por: Gol Caracol

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El reciente encuentro de la liga colombiana de fútbol entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, disputado en el estadio del Deportivo Cali, terminó bajo circunstancias inusuales y polémicas que podrían tener consecuencias más allá del empate 1-1 obtenido en el marcador. De acuerdo con información presentada por el periodista Julián Capera en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', los directivos de Atlético Bucaramanga han decidido interponer una reclamación formal para solicitar los puntos del partido, argumentando que el encuentro no debía haberse reanudado tras la invasión de los hinchas del Cali al terreno de juego.

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Según la documentación enviada por el equipo santandereano, respaldada con material en video, la reanudación del partido habría ocurrido cuando aún permanecían personas en el campo e incluso había más aficionados intentando ingresar. Desde su perspectiva, esto constituye una clara incapacidad para continuar el juego con normalidad y, de acuerdo con Capera, la normativa contemplaría la suspensión definitiva si se vulnera la seguridad en el escenario deportivo. La primera persona en acceder al césped habría sido la señal para dar por finalizado el compromiso, situación que, en opinión de Bucaramanga, no fue respetada.

Por otro lado, el malestar de Atlético Bucaramanga también se extiende a las decisiones arbitrales tomadas durante el partido. El equipo ha anexado a su reclamación una queja dirigida a la Comisión Arbitral, en la cual solicita una sanción para el árbitro central y que este no sea designado para futuros compromisos en un corto plazo. El detonante fue la falta sancionada por mano de Kevin Londoño que permitió al Cali empatar mediante un cobro desde el punto penal en los últimos minutos, una decisión que consideraron polémica y perjudicial.

La situación se tornó aún más tensa cuando, tras la invasión de hinchas, el director técnico de Bucaramanga, Pablo Peirano, ingresó al campo y protagonizó una discusión con el jugador Gustavo Cuellar y otros futbolistas rivales. El árbitro optó por finalizar el compromiso pese a que restaban tres minutos, en un ambiente donde los jugadores ya se disponían a dirigirse al camerino. Ahora, la Dimayor, entidad que rige el fútbol profesional colombiano, deberá analizar la queja y definir posibles sanciones, así como la respuesta a la petición de los puntos por parte de los 'leopardos'.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Atlético Bucaramanga reclama los puntos del partido ante Deportivo Cali?

Atlético Bucaramanga reclama los puntos del partido argumentando que la reanudación del juego después de la invasión de hinchas no se ajustó a las condiciones de seguridad necesarias. Según los videos aportados en su reclamación, todavía había personas en el terreno cuando el árbitro decidió continuar, lo que, en su interpretación, debió llevar a la suspensión definitiva del partido y a la posible asignación de los puntos al equipo visitante.

¿Cuáles fueron los hechos que provocaron el final anticipado del partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga?

El partido terminó anticipadamente debido a la invasión de hinchas al campo, la discusión entre el director técnico Pablo Peirano y jugadores rivales, y la determinación del árbitro de culminar el encuentro cuando faltaban tres minutos por jugar. Estas circunstancias generaron inconformidad en Bucaramanga, que no solo reclama sanciones sino también los puntos del partido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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