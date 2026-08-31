Por: EL PILON SA

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La reciente goleada sufrida ante Atlético Nacional desató una crisis en el entorno de Alianza Valledupar. Producto de ese resultado, Camilo Ayala dejó el puesto de entrenador y la administración local, encabezada por el alcalde Ernesto Orozco, expresó nuevamente su preocupación por el rumbo que ha tomado el equipo. El mandatario, durante una intervención ante medios el lunes 31 de agosto, remarcó el fuerte respaldo que desde el municipio se brinda a la institución, y recalcó la importancia de proteger la imagen deportiva de la ciudad, afirmando que el club debe "al menos hacer respetar la casa".

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Orozco fue enfático acerca del dolor que genera en la comunidad una caída como la sufrida ante Nacional. No obstante, también reconoció aspectos positivos en el desarrollo de Alianza Valledupar, especialmente en lo que respecta a la formación de talentos locales. Hizo referencia específicamente al trabajo adelantado con las escuelas deportivas y a los títulos nacionales conseguidos por la selección juvenil, logros que representan los frutos del acompañamiento municipal.

En su reflexión, el alcalde recordó que hace dos años la ciudad cuenta con fútbol profesional, lo que ha permitido la llegada de equipos históricos del país. Sin embargo, advirtió que la expectativa es que Alianza también empiece a conseguir triunfos: "Pero nosotros también queremos ver ganar al nuestro", afirmó. Este sentir fue acompañado de un llamado a la entrega dentro del terreno de juego, enfatizando la necesidad de que los jugadores "le pongan corazón" y compromiso, reflejando además una exigencia clara a la dirigencia para que gestione refuerzos y transforme el rendimiento deportivo.

Orozco reveló que la conversación sostenida con la presidencia del club derivó en la decisión de modificar el cuerpo técnico tras la goleada. De igual forma, condicionó el respaldo económico institucional a mayores muestras de sacrificio y actitud por parte del plantel, señalando que la hinchada y el gobierno local ya están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido.

Previamente, el propio alcalde había manifestado críticas directas tras la derrota con Atlético Bucaramanga, subrayando la urgencia de mejorar resultados para evitar el descenso y destacando que Alianza no puede ser la "cenicienta del fútbol colombiano".

En respuesta, Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar FC, manifestó a EL PILÓN que comprende la legitimidad de los cuestionamientos de la alcaldía y admitió que la preocupación institucional es compartida. Ferreira invitó a la afición y a los actores involucrados a sumar energías y apoyar al equipo para superar este momento difícil, comparando la situación con el respaldo que cualquier padre le brinda a un hijo que atraviesa una mala racha.

Con la salida de Ayala ya confirmada, la dirigencia afronta una fase de transición en la que buscará recomponer la relación con la hinchada y escapar de la zona comprometida con el descenso.

¿Por qué el alcalde de Valledupar exige mayor compromiso a Alianza Valledupar?

De acuerdo con sus declaraciones, el alcalde Ernesto Orozco argumenta que el municipio y el departamento han realizado esfuerzos significativos para fortalecer al equipo, tanto en respaldo económico como en el desarrollo de talentos locales. Sin embargo, considera insuficiente el compromiso mostrado dentro del campo y exige mayor entrega y resultados deportivos, especialmente en la búsqueda de victorias que alejen al club del descenso.

¿Qué papel juegan las escuelas formativas y la selección juvenil en el proyecto de Alianza Valledupar?

Según las palabras del alcalde, las escuelas formativas y la selección juvenil representan los frutos más notables del trabajo institucional. Estas iniciativas han permitido conquistar títulos nacionales y evidencian la apuesta de Alianza Valledupar por la formación de talento propio, destacando así una vertiente fundamental del proyecto deportivo y social respaldado por las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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