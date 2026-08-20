Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar se prepara para un crucial duelo en la Liga BetPlay II-2026, recibiendo este viernes 21 de agosto al Deportivo Pereira en el estadio Armando Maestre Pavajeau, desde las 7:30 p. m., por la sexta fecha del torneo. El equipo vallenato atraviesa un momento complicado tras un inicio con apenas un punto de nueve posibles, lo que ha encendido las alarmas sobre su rendimiento y lo obliga a buscar su primera victoria del semestre en casa.

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El balance reciente como local deja preocupaciones para los dirigidos por Camilo Ayala. Alianza Valledupar empató 1-1 frente a Fortaleza, cayó 3-2 ante Deportes Tolima y repitió derrota, también 3-2, contra Atlético Bucaramanga. En ambos descalabros, el conjunto vio escapar puntos en los minutos finales, situación que lo mantiene decimosexto en la tabla, solo por encima de Jaguares, Junior, Deportivo Pasto y Chicó, de acuerdo con información del club. La última vez que celebró un triunfo en su estadio fue el pasado 22 de marzo ante Deportivo Cali, acumulando casi cinco meses sin victorias como local.

Camilo Ayala, director técnico de Alianza, enfatizó que los resultados no reflejan el trabajo y el compromiso del grupo. En sus palabras, “esto es de goles y de no dejárselos hacer. Desafortunadamente, en ese ítem hemos fallado”. Ayala insiste en no sentir presión especial, recordando que enfrentó desafíos mucho más duros en su juventud, cuando incluso debía vender chanclas y revistas para sobrevivir mientras perseguía su carrera deportiva. “Hoy, a mis 40 años, estoy feliz de estar en Alianza. Me siento bien representado por los jugadores”, manifestó Altilla, mostrando confianza en que los buenos resultados llegarán con perseverancia y apoyo mútuo.

El mediocampista y capitán Jhair Castillo reconoció que el grupo es consciente del mal arranque, pero defendió el trabajo de los últimos días y transmitió confianza de cara al enfrentamiento ante Pereira.

Por su parte, Deportivo Pereira llega a Valledupar marcado por la adversidad, pues la ciudad cafetera fue una de las afectadas por el terremoto en Colombia el 10 de agosto, lo que aplazó varios de sus compromisos y obligó a una pausa para reponerse de las consecuencias, incluyendo daños en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El equipo risaraldense solo ha jugado dos partidos, ubicándose en la decimoquinta posición con un punto, apenas un puesto por encima de su rival de turno.

Para este partido, la boletería se venderá exclusivamente para la tribuna Occidental, con un precio de 30.000 pesos a través de Boletomóvil. Niños de 5 a 15 años podrán entrar siempre acompañados de un adulto con boleta y presentando el documento del menor. Alianza Valledupar y Deportivo Pereira están urgidos de puntos en este duelo directo por escapar de los últimos lugares de la tabla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de Alianza Valledupar en la Liga BetPlay II-2026?

Alianza Valledupar suma solo un punto en tres partidos jugados como local, ubicándose en la decimosexta posición de la Liga BetPlay II-2026. Sus recientes resultados evidencian dificultades para conservar la ventaja, ya que perdió dos encuentros en los minutos finales y no gana en casa desde marzo de 2026.

¿Cómo afecta el terremoto en Pereira a Deportivo Pereira y su participación en la Liga BetPlay?

Deportivo Pereira se vio afectado por el terremoto del 10 de agosto, lo que ocasionó daños en su estadio y pérdidas materiales para algunos miembros del equipo y sus familias. Debido a esto, tiene tres partidos aplazados y apenas regresará a la competencia frente a Alianza Valledupar, luego de superar la emergencia y reorganizarse tras la pausa involuntaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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