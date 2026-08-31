Por: EL PILON SA

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Junior de Barranquilla oficializó este lunes 31 de agosto la salida de Alfredo Arias como director técnico, tras el empate 1-1 frente a Santa Fe en el estadio Romelio Martínez. La confirmación de la desvinculación del estratega uruguayo se dio mediante un pronunciamiento oficial de la institución, que marcó el final de una etapa significativa dentro del conjunto rojiblanco. Esta decisión se tomó luego de un difícil comienzo de semestre para Junior, que no ha logrado ninguna victoria en la actual edición de la Liga BetPlay II-2026 y apenas ha sumado dos puntos de quince posibles, situación que lo mantiene en las últimas posiciones de la tabla. Además, Junior sufrió una eliminación en la Copa BetPlay ante su filial Barranquilla FC, hecho que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y la dirigencia.

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El presente deportivo del club choca con los logros recientes obtenidos bajo la dirección de Arias. Desde su llegada, Junior alcanzó los títulos de la Liga BetPlay II-2025 y la Liga BetPlay I-2026, consiguiendo el bicampeonato en el fútbol colombiano. Durante su ciclo, el entrenador estuvo al frente del equipo durante 74 partidos, dejando una huella marcada no solo en el palmarés del club, sino también en el proceso de consolidación de la plantilla. El comunicado publicado por Junior reconoció la labor de Arias y su equipo de trabajo, haciendo énfasis en el profesionalismo, compromiso y experiencia aportados durante su gestión.

En el mensaje oficial, el club expresó: “Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados”, agradeciendo así tanto a Arias como a los miembros del cuerpo técnico por su entrega. Este tono de respeto y gratitud sugiere que la decisión se enfocó en la búsqueda de mejores resultados deportivos, más que en conflictos internos.

Tras la salida de Arias, la directiva rojiblanca tendrá la tarea de designar a un nuevo entrenador para tratar de revertir la situación actual y buscar una mejor presentación en el campeonato. Cabe resaltar que Junior no es la única institución que enfrenta estas dificultades, ya que Alianza Valledupar también apartó a Camilo Ayala, luego de la derrota 5-1 ante Atlético Nacional. Así, la incertidumbre se instala en varios equipos de la liga colombiana que pretenden cambiar su rumbo en medio de una temporada adversa.

¿Por qué Junior de Barranquilla decidió desvincular a Alfredo Arias como director técnico?

La decisión de Junior de Barranquilla de desvincular a Alfredo Arias fue el resultado de un inicio de semestre adverso, en el cual el equipo no consiguió ninguna victoria en la Liga BetPlay II-2026 y sumó apenas dos puntos. Además, el cuadro fue eliminado en la Copa BetPlay frente a Barranquilla FC, resultados que motivaron a la directiva a buscar un cambio en el área técnica, pese a los éxitos alcanzados en anteriores temporadas.

¿Cuál fue el balance de Alfredo Arias durante su etapa como entrenador de Junior?

Alfredo Arias dejó un saldo positivo en Junior, obteniendo dos títulos de la Liga BetPlay en 2025 y 2026 y alcanzando el bicampeonato del fútbol colombiano. Bajo su mando, el equipo disputó 74 partidos. El club resaltó el profesionalismo y el compromiso de Arias y su cuerpo técnico en el tiempo que formaron parte del proyecto deportivo de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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