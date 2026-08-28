Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar enfrenta uno de los desafíos más importantes del semestre este sábado 29 de agosto, cuando reciba a Atlético Nacional a las 8:30 p. m. en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026. Este duelo, transmitido por Win Sports +, tiene tintes de final para el cuadro vallenato que dirige Camilo Ayala, pues las urgencias clasificatorias y el acecho del descenso exigen un resultado favorable ante uno de los rivales más sólidos del torneo, según información aportada por EL PILÓN.

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La actualidad del equipo local es compleja: ocupa el puesto 17 con apenas 2 puntos, producto de 2 empates y 3 derrotas en 5 partidos. Ha marcado apenas 4 goles y ha recibido 7, lo que refleja el difícil inicio de campeonato. De acuerdo con EL PILÓN, en su último partido cayó 1-0 en su visita a Cúcuta Deportivo, lo que extendió a más de cinco meses la larga sequía de victorias en la Liga. Aunque los números no acompañan, tanto el técnico Ayala como el capitán Felipe Pardo insisten en la necesidad de mantener el trabajo y la jerarquía para romper la mala racha, conscientes de que el descenso acecha: el promedio actual de Alianza Valledupar es de 1,07, algo superior solo al de Cúcuta, Jaguares y Boyacá Chicó. El margen de error disminuyó drásticamente si se compara con el año anterior, cuando terminó en la casilla 14 con un promedio de 1,262 y, con partidos pendientes, ganar en casa es vital para respirar más tranquilo.

Atlético Nacional, por su parte, atraviesa un momento mucho más favorable. Conducido por Lucas González, marcha cuarto en la tabla con 7 goles a favor y 3 en contra en tan solo 4 presentaciones. Su buena racha incluye 4 victorias en los últimos 5 partidos, de la mano de figuras como Edwin Cardona, Marlos Moreno y Franco Armani.

En los antecedentes recientes en Valledupar, el historial es parejo: en los tres duelos anteriores en el estadio Armando Maestre Pavajeau, cada equipo sumó una victoria y el restante fue empate. Con estos ingredientes y un estricto operativo de seguridad –que incluye la activación del Puesto de Mando Unificado PMU (Puesto de Mando Unificado), 320 policías y restricciones como la prohibición de ingreso de banderas e instrumentos–, el ambiente está listo para un duelo decisivo.

¿Cuál es el historial de partidos entre Alianza Valledupar y Atlético Nacional en Valledupar?

En el estadio Armando Maestre Pavajeau se han enfrentado tres veces de manera oficial: Atlético Nacional ganó el primer encuentro 2-0 durante la Liga 2024-II, el segundo partido terminó 1-1 en la Copa BetPlay 2024 y el más reciente fue victoria 3-2 para Alianza Valledupar en febrero de 2025. Esto muestra un equilibrio en los resultados cuando juegan en territorio vallenato.

¿Qué medidas de seguridad y restricciones habrá para el partido Alianza Valledupar vs. Atlético Nacional?

Según información de EL PILÓN, el operativo de seguridad contará con más de 600 personas, incluyendo 320 policías y la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 5:00 p. m. No se permitirá ingresar con banderas, trapos, instrumentos musicales ni pólvora. Los aficionados de ambos equipos podrán portar la camiseta de su club en cualquier tribuna, y solamente se autoriza el ingreso de niños desde 7 años, acompañados en la tribuna Occidental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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