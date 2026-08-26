Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La crisis deportiva que vive Alianza Valledupar ha puesto al club y a su dirigencia en el centro del debate público, justo en un momento en el que los resultados en la cancha no acompañan al proyecto. El equipo, dirigido por el técnico Camilo Ayala, enfrenta una complicada racha de cinco partidos sin victoria, lo que lo deja en una situación incómoda en la tabla del descenso y ante una serie de rivales de alto nivel como Nacional, América, Junior y Santa Fe, según lo reseñó EL PILÓN. Esta coyuntura ha provocado que resurjan rumores sobre el posible regreso del club a Barrancabermeja en 2027, generando incertidumbre entre los hinchas.

Sigue a PULZO en Discover

Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, desmintió estos rumores en entrevista con EL PILÓN, asegurando que el equipo permanecerá en Valledupar y brindando tranquilidad a la afición y habitantes de Cesar. Ferreira aclaró que, aunque ha recibido mensajes y llamadas de personas interesadas en el retorno del equipo a Barrancabermeja, no ha sostenido reuniones ni ha formalizado ninguna negociación. Además, criticó públicamente al periodista Álvaro Gómez por divulgar información infundada en el programa El Pulso 6:30 A.M. y enfatizó que el proyecto deportivo y financiero de Alianza tiene como centro Valledupar, donde se continúan realizando inversiones.

Frente a las críticas de la clase política y la administración local, personificadas en el alcalde Ernesto Orozco Durán, Ferreira reconoció la dificultad para gestionar un club profesional y la frustración compartida por hinchas, directivos y gobernantes ante la falta de resultados. Destacó la campaña del año anterior, cuando el equipo estuvo cerca de disputar la final, y defendió la decisión de mantener el 70 % de la plantilla principal este año, pese a que los frutos esperados aún no han llegado.

En cuanto a la continuidad del cuerpo técnico, Ferreira manifestó su respaldo a Camilo Ayala e indicó que un cambio inmediato podría ser contraproducente, especialmente frente a la racha de partidos exigentes que se avecina. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de tomar decisiones si el rendimiento no mejora. Sobre los jugadores, señaló que existe un análisis estadístico individual para evaluar su compromiso y que podrían tomarse medidas disciplinarias si es necesario. Además, reconoció que el aspecto anímico pasa factura: la presión de los resultados ha afectado la tranquilidad y el desempeño de los futbolistas, como sucedió con el penal fallado por Cristian Vergara ante Cúcuta Deportivo, partido en el que Alianza mostró dominio pero no logró convertir sus opciones.

Finalmente, Ferreira aseguró que el equipo prepara cuidadosamente su próximo compromiso ante Atlético Nacional y confía en las estrategias que utiliza el cuerpo técnico, como la variación táctica y el replanteamiento de las estructuras de juego, para superar este duro momento.

¿Alianza Valledupar puede volver a Barrancabermeja en 2027?

De acuerdo con la declaración de su presidente, Carlos Orlando Ferreira, el club Alianza Valledupar no tiene planes de regresar a Barrancabermeja. Aunque ha recibido llamadas y mensajes de personas interesadas, Ferreira negó haber sostenido reuniones para tratar ese tema y reafirmó que el proyecto actual está comprometido con permanecer en Valledupar, capital del Cesar.

¿La crisis de Alianza Valledupar es solo futbolística o también anímica?

Carlos Orlando Ferreira reconoció que la crisis que vive el club no es únicamente futbolística. Según sus declaraciones a EL PILÓN, el componente anímico ha sido determinante, ya que la presión por los resultados y la seguidilla de malos partidos han afectado el desempeño de los jugadores, incluso en acciones decisivas como el cobro de penales. Para el presidente, tanto el aspecto técnico como el emocional deben ser gestionados para salir de este bache.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.