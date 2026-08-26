Por: Noticiero 90 minutos

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El conocido ‘clásico de verdes’ será el gran protagonista de la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II, el torneo más importante del fútbol profesional colombiano. Este miércoles 26 de agosto de 2026, Atlético Nacional y Deportivo Cali se miden en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con inicio programado a las 8:30 p.m., de acuerdo con la información oficial. El partido, que será transmitido por el canal deportivo Win Sports+, reúne a dos de los clubes más emblemáticos del país, ambos sumidos en el desafío de sumar puntos para entrar o mantenerse en el grupo de los ocho equipos que pueden avanzar a las instancias definitivas del certamen.

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La presión es alta en ambas escuadras, pues cada resultado se refleja de manera directa en la clasificación. Deportivo Cali se ubica en la séptima casilla con siete puntos acumulados, mientras que Atlético Nacional ocupa la décima posición, contando con seis unidades. Según lo reportado, el triunfo para cualquiera de los dos significaría mejorar sus perspectivas dentro del torneo y acercarse a su objetivo de clasificarse entre los mejores. Por este motivo, se anticipa un encuentro de alta intensidad, con dosis de emoción desde el pitazo inicial.

El árbitro central elegido para impartir justicia en este crucial duelo es Bismark Santiago, perteneciente al colegio del Atlántico. Tanto Atlético Nacional como Deportivo Cali ya definieron sus nóminas titulares y saldrán con sus mejores cartas. En el caso de Deportivo Cali, sobresale la presencia de Gallese como guardameta figura, aportando confianza en la portería.

El antecedente inmediato entre ambos cuadros corresponde al partido jugado el 15 de febrero de 2026. En esa oportunidad, Deportivo Cali se llevó el triunfo por la mínima diferencia (1-0) en Palmaseca, gracias a un gol de Juan Dinenno, según se relata en el informe. Este resultado reciente añade un matiz de expectativa sobre el nuevo cruce, ya que Atlético Nacional buscará la revancha y Deportivo Cali aspira a repetir la victoria en condición de visitante.

En definitiva, el choque entre Nacional y Cali no solo es una rivalidad histórica en el fútbol colombiano, sino que además reviste gran importancia por el momento en la tabla y las aspiraciones de ambos protagonistas para la Liga BetPlay Dimayor II.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay II?

De acuerdo con información oficial, el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali se disputará el miércoles 26 de agosto de 2026 a las 8:30 p.m. El encuentro corresponde a la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II y tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Cuál es el historial reciente entre Nacional y Cali en la Liga BetPlay?

El antecedente más inmediato entre Nacional y Cali, según el informe, se jugó el 15 de febrero de 2026. En esa ocasión, Deportivo Cali ganó 1-0 en Palmaseca con gol de Juan Dinenno. Este resultado coloca al equipo caleño con una leve ventaja de cara al nuevo enfrentamiento en Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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