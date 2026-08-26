Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar atraviesa un momento complicado en la Liga BetPlay II-2026, después de sumar una nueva derrota, esta vez 1-0 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Con este resultado, el equipo dirigido por Camilo Ayala continúa sin conocer la victoria tras siete jornadas, ubicándose en el puesto 17 y acumulando apenas dos puntos. Tanto Ayala como el delantero Felipe Pardo coincidieron en que, si bien el equipo ha mostrado destellos de buen juego y argumentos suficientes en la cancha, los resultados concretos aún no acompañan ese esfuerzo colectivo.

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De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Ayala en rueda de prensa, el grupo ha entregado al máximo en cada partido, pero las recompensas, en forma de victorias, se han hecho esperar. El entrenador subrayó que el esfuerzo y el compromiso han estado presentes en todos los partidos, aunque reconoció que en el fútbol no siempre hay justicia y que, según su percepción, deberían tener una mejor ubicación en la tabla por lo realizado hasta ahora. A pesar de esto, su mensaje fue de trabajo y de mantenerse enfocados en buscar ese anhelado triunfo.

Felipe Pardo, quien fue capitán frente a Cúcuta, también enfatizó la importancia de que el rendimiento del equipo finalmente se vea reflejado en puntos. El atacante fue claro al afirmar que, aunque han generado situaciones favorables en los partidos, como visitantes han ratificado su buen juego, pero deben traducir esas buenas sensaciones en resultados concretos. En esa línea, Pardo invitó al grupo a mantener el trabajo, sacar a flote la jerarquía y afrontar con fortaleza los próximos desafíos.

Sobre la tarjeta amarilla recibida, Pardo aclaró que fue consecuencia de un reclamo acerca de una jugada en la que consideró que el árbitro no respetó la distancia reglamentaria en un cobro. Sin embargo, hizo énfasis en la actitud positiva del grupo y en la necesidad de mostrar carácter en lo que resta del campeonato.

El equipo tiene poco tiempo para lamentaciones, pues el sábado 29 de agosto será local ante Atlético Nacional en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Ayala mantiene la confianza en la plantilla y espera que, con trabajo constante, lleguen los resultados que tanto necesitan. El desafío no será sencillo, pero representa la oportunidad ideal para que Alianza Valledupar comience a revertir su situación y escale posiciones en la Liga BetPlay II-2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alianza Valledupar todavía no suma victorias en la Liga BetPlay II-2026?

Hasta el momento, Alianza Valledupar no ha logrado consolidar sus buenas actuaciones en resultados. Según declaraciones de su entrenador Camilo Ayala y del delantero Felipe Pardo, el equipo muestra argumentos sólidos en la cancha, juega bien y crea ocasiones, pero la falta de definición y la imposibilidad de concretar esas oportunidades han impedido sumar victorias pese al esfuerzo realizado.

¿Qué retos enfrenta Alianza Valledupar en su próximo partido contra Atlético Nacional?

El siguiente compromiso de Alianza Valledupar será ante Atlético Nacional, un rival históricamente fuerte en el fútbol colombiano. El equipo dirigido por Ayala debe aprovechar la localía en el estadio Armando Maestre Pavajeau y afrontar el encuentro con jerarquía y concentración para buscar romper la racha sin triunfos y comenzar a cambiar el rumbo en la Liga BetPlay II-2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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